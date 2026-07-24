Eseosa Aigbogun rejoint le Como 1907, tout juste promu en Serie A. Le contrat de la joueuse de 33 ans avec Strasbourg arrivait à échéance cet été.

Dans le nord de l'Italie, celle qui compte 100 sélections avec la Suisse deviendra la coéquipière de Riola Xhemaili, qui a également été recrutée cet été en provenance d'Eindhoven.

Pour Aigbogun, il s'agit d'un retour en Italie. Avant son passage à Strasbourg, elle a joué pour l'AS Rome de 2023 à 2025.