Serie A
Eseosa Aigbogun quitte Strasbourg et rejoint le Como 1907
Eseosa Aigbogun rejoint le Como 1907.
KEYSTONE
Eseosa Aigbogun rejoint le Como 1907, tout juste promu en Serie A. Le contrat de la joueuse de 33 ans avec Strasbourg arrivait à échéance cet été.
Dans le nord de l'Italie, celle qui compte 100 sélections avec la Suisse deviendra la coéquipière de Riola Xhemaili, qui a également été recrutée cet été en provenance d'Eindhoven.
Pour Aigbogun, il s'agit d'un retour en Italie. Avant son passage à Strasbourg, elle a joué pour l'AS Rome de 2023 à 2025.