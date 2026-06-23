Toujours cité parmi les prétendants au titre mondial, le Portugal n’a pourtant jamais fait mieux qu’une 3e place en Coupe du monde. Cela remonte à la toute première participation de la Seleção au tournoi, en 1966. Sur sol anglais, Eusébio et ses partenaires avaient battu l’Union soviétique 2-1 en petite finale.

Cristiano Ronaldo et le Portugal décrocheront-ils enfin le Graal cette année au Mondial ?

Depuis, le peuple portugais ne cesse d’espérer que vienne se broder une étoile au-dessus de la croix de l’Ordre du Christ. Surtout qu’historiquement, le Portugal a souvent compté pléthore de grands noms du football, comme Eusébio, Luis Figo, Deco, Pepe, Pauleta ou évidemment Cristiano Ronaldo, pour ne citer qu’eux.

Et cette année encore, l’effectif portugais semble taillé pour aller soulever le trophée mondial. «Le Portugal sera sacré champion du monde cette année car c’est la nation avec le meilleur effectif mais également car il ne l’a jamais gagné», affirme Gonçalo Sacramento, milieu de terrain helvético-portugais de Neuchâtel Xamax.

Un avis partagé par João Pinto (40 ans), entraîneur des juniors G au Birse FC, qui va même encore plus loin. Pour lui, le Portugal sera sacré afin «de rendre hommage à Diogo Jota et son frère», décédés dans un accident de la route il y a un peu moins d’un an.

Une armada d’individualités face au défi collectif

La principale difficulté du Portugal est, comme d’autres grandes nations, de faire coexister individualités et collectif. Si l’attaque peut dynamiter n’importe quelle défense, c’est bien à mi-terrain que pourrait se jouer le tournoi de la Seleção. Car beaucoup s’accordent à dire que le Portugal dispose du meilleur milieu de terrain de la compétition. «Oui largement, acquiesce João Pinto. Il y a un équilibre parfait entre contrôle du jeu, volume de jeu et créativité. En plus, la vision de João Neves associée à la finition de Bruno Fernandes peut faire des étincelles».

Gonçalo Sacramento abonde en ce sens : «Avec João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes, meilleur passeur de Premier League cette saison, le milieu de terrain portugais est très clairement le meilleur de la compétition».

Des faiblesses, vraiment ?

Après tant d’éloges, il est plus difficile de mettre en exergue des failles dans le système portugais. Même si le Xamaxien Sacramento s’y risque : «l’une des faiblesses réside dans la difficulté à se créer des occasions et le manque d’efficacité». Pour Licinio Almeida, 47 ans et fan de la toute première heure, «la défense peut aussi être ciblée, car elle est parfois moins rassurante que le milieu, alors que, dans son ensemble, l’équipe a une fâcheuse tendance à être trop prévisible».

De son côté, João Pinto estime que la principale faille portugaise n’est pas tactique, mais mentale : «il y a toujours eu beaucoup de pression autour de l’équipe et surtout autour de Cristiano Ronaldo».

CR7 : atout ou fardeau ?

Le citoyen de Reconvilier ose mettre le doigt là où beaucoup n’oseraient pas. Car la gestion du joueur d’Al-Nassr reste le sujet central côté portugais, particulièrement après la prestation contrastée face à la RD Congo. «Malgré un match compliqué, le capitaine reste intouchable. CR7 sera toujours un atout pour n’importe quelle équipe». Un avis partagé par Diogo Carraco, autre milieu de terrain de Neuchâtel Xamax, qui rappelle son importance cruciale «sur le terrain et dans le vestiaire malgré son âge».

Mais même au sein des plus fervents supporters, l’ex-star du Real Madrid ne fait pas (plus) l’unanimité. «C’est plutôt un atout, mais avec ses limites, explique Licinio Almeida. Son expérience et son leadership restent précieux, mais il ne doit plus être au centre de toutes les offensives».

Gonçalo Sacramento ose même aller plus loin : «Il a longtemps été l’élément essentiel à une époque où l’effectif n’était pas autant qualitatif que maintenant. Actuellement, je dirais qu’il est toujours capable de faire la différence mais ce n’est pas la meilleure option à son poste».

L’équipe du Portugal ne cesse de cristalliser les espoirs mais aussi les craintes de tout un pays, si proche et pourtant encore si loin d’un sacre mondial. Tous les éléments semblent pourtant être en place pour aller chercher cette première étoile, si tant est que le sélectionneur Roberto Martinez trouve le parfait équilibre.

Et si son groupe parvient à se libérer totalement, le rêve serait à portée de main. «Et si rien n’empêchait le Portugal d’aller au bout ? Il faut rêver...», conclut Diogo Carraco.

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