Euro 2024 Interdiction orageuse : les fan zones vaudoises non indemnisées

ATS

18.12.2025 - 13:20

L'Etat de Vaud n'indemnisera pas les organisateurs des fan zones vaudoises qui, le 29 juin 2024, avaient dû annuler la retransmission du match de football Suisse-Italie en raison du risque d'orage. La loi ne prévoit pas une telle responsabilité pour le canton pour ce type d'annulation.

Les supporters de l'équipe de Suisse avaient été privés de fan zones dans le canton de Vaud le 29 juin 2024 (photo d'illustration).
Les supporters de l'équipe de Suisse avaient été privés de fan zones dans le canton de Vaud le 29 juin 2024 (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.12.2025, 13:20

18.12.2025, 13:52

L'Etat de Vaud n'a pas «l'obligation générale d'indemniser tout préjudice qui découlerait de ses activités (ou de son inactivité), sa responsabilité ne pouvant être mise en cause que dans certaines circonstances prévues par la loi», écrit jeudi le Conseil d'Etat en réponse à une interpellation du député UDC Cédric Weissert.

Euro 2024. Trois ans après la France, la Suisse se paie l’Italie, championne en titre !

Euro 2024Trois ans après la France, la Suisse se paie l’Italie, championne en titre !

Le gouvernement relève qu'il revient aux organisateurs «de se prémunir contre les conséquences liées aux risques météorologiques».

Lors de Suisse-Italie

Le 29 juin 2024, alors que la Suisse s'apprêtait à affronter l'Italie en 8e de finale de l'Euro, les autorités vaudoises avaient interdit les manifestations en plein air, notamment les fan zones, en raison d'un risque d'orage violent annoncé par MétéoSuisse. Mais finalement, aucune tempête n'avait déferlé sur le canton durant les heures du match.

«Moins d'une dizaine d'associations» se sont renseignées sur la possibilité d'obtenir un soutien financier, ajoute le Conseil d'Etat. Il précise que cinq organisateurs de manifestation touchés par cette annulation, dont quatre fan zones, ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public. Deux recours ont été rejetés et trois autres ont été retirés.

