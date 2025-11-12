  1. Clients Privés
Euro 2028 La finale à Wembley, le match d'ouverture à Cardiff

ATS

12.11.2025 - 22:38

La finale de l'Euro 2028 organisée en Grande-Bretagne et en Irlande aura lieu au stade de Wembley à Londres le 9 juillet 2028, a annoncé mercredi l'UEFA. La compétition commencera à Cardiff le 9 juin.

Keystone-SDA

12.11.2025, 22:38

12.11.2025, 22:43

Au total, 51 rencontres sont prévues pour ce tournoi qui rassemblera 24 équipes réparties en six groupes, comme c'est le cas depuis l'édition 2016 en France. Les deux premiers de chacune des six poules accéderont aux huitièmes de finale en compagnie des quatre meilleurs troisièmes.

Neuf stades dans huit villes (Cardiff, Dublin, Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham et Londres) accueilleront les matches de l'Euro 2028.

«Huit des neuf stades hôtes, à l'exception de Wembley, accueilleront un match des huitièmes de finale, les quatre quarts de finale étant répartis entre les hôtes: Cardiff, Dublin, Glasgow et Wembley. Afin de garantir l'équité sportive et l'égalité de traitement, les vainqueurs des huitièmes de finale joueront leur quart de finale dans un lieu différent», a précisé l'UEFA.

La dernière semaine se déroulera entièrement à Wembley, à Londres, avec les deux demi-finales le mardi 4 juillet et le mercredi 5 juillet, et la finale le dimanche 9 juillet.

