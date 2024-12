La Suisse affrontera la Norvège, l'Islande et la Finlande lors du tour préliminaire de l'Euro dames 2025, dont le tirage a été effectué à Lausanne. Les Suissesses auraient pu plus mal tomber.

Djourou : «un groupe totalement faisable pour nous» Johan Djourou, ancien défenseur de la Nati, revient sur le tirage au sort des Suissesses pour l’Euro 2025. 16.12.2024

Keystone-SDA, ats ATS

Le match d'ouverture, le 2 juillet à Bâle, verra donc la Suisse (23e au classement FIFA) être aux prises avec la Norvège (16e). Les joueuses de Pia Sundhage affronteront ensuite l'Islande (14e) le 6 juillet à Berne avant de boucler le premier tour à Genève face à la Finlande (26e).

Quatre répétitions générales

En tirant la Norvège et l'Islande, les mains innocentes de Leonardo Bonucci et de Caroline Seger ont-elles réservé à la Suisse une faveur ou un préjudice? La Nati défiera en effet ces deux adversaires quelques mois plus tôt, dans le cadre de la Ligue des nations. Quatre matches (aller et retour) qui permettront en tout cas à Lia Wälti et ses coéquipières de se jauger.

La Suisse affrontera même la Norvège le 3 juin, moins d'un mois avant le match d'ouverture de l'Euro contre ce même adversaire. Un adversaire qu'elle connaît bien, puisque que les deux nations s'étaient déjà retrouvées dans le même groupe à la Coupe du monde 2023. Le match s'était terminé sur un score nul et vierge.

Avec l'Islande, la Suisse est tombée sur une équipe habituée des phases finales de l'Euro ces dernières années. Les Islandaises n'ont toutefois atteint qu'une seule fois les quarts de finale en quatre participations (2013). Quant à la Finlande, la nation la moins forte du groupe sur le papier, elle avait terminé dernière de sa poule lors de l'Euro 2022 et doit être à la portée de la Nati.

Deux groupes très relevés

La sélectionneuse Pia Sundhage peut aussi se satisfaire d'avoir évité la route d'adversaires potentiellement plus coriaces, comme l'Angleterre (pot 2), les Pays-Bas ou la Suède (pot 3). Une première qualification helvétique pour les quarts de finale d'un Euro paraît envisageable, surtout à l'aune du reste du tirage.

Le groupe D, dans lequel figure l'Angleterre, tenante du titre, la France, les Pays-Bas et le Pays de Galles, apparaît clairement comme le plus relevé. Le groupe C, avec l'Allemagne, la Suède, le Danemark et la Pologne, promet également quelques étincelles.