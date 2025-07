Pia Sundhage a réussi sa mission ATS

Pia Sundhage a accompli sa mission en menant l'équipe de Suisse en quarts de finale de «son» Euro. Outre cette qualification historique, l'état d'esprit qu'elle insuffle à ses joueuses impressionne.

Keystone-SDA ATS

En un an et demi, la Suédoise a redonné vie à une équipe qui semblait se diriger droit dans le mur au terme d'une année 2023 difficile. Elle avait certes été marquée par une qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde (défaite 5-1 contre l'Espagne), mais noircie par un bilan famélique (deux victoires en seize matches).

En intronisant l'expérimentée Scandinave (65 ans), l'ASF a vraiment fait le bon choix. Bien sûr, tout n'a pas été parfait depuis ce premier succès acquis en Pologne en février 2024 (4-1). On pense évidemment à ces derniers mois compliqués et cette série de huit matches sans victoire, conclue par une relégation en Ligue des nations.

Un labeur fructueux

Le travail initié par Pia Sundhage et son staff a toutefois fini par payer. Jeudi, à l'issue du «match nul le plus excitant de sa carrière» contre la Finlande (1-1), un match nul qui offre à la Suisse le droit d'affronter l'Espagne ce vendredi 18 juillet à Berne pour une place en demi-finale, la sélectionneuse est revenue sur le chemin parcouru depuis sa prise de fonction.

«Quand je suis arrivée et que nous avons analysé les données de performance des joueuses, nous avons rapidement constaté que malgré les kilomètres parcourus, la quantité de sprints à haute intensité chutait systématiquement autour de la 60e minute», a-t-elle expliqué en conférence de presse.

Pour résoudre ce problème, une seule solution: un travail physique intense, dont la pertinence a été questionnée ces derniers mois faute de résultats. Mais force est de constater que la recette de Sundhage s'est avérée payante.

Car cette première qualification en quarts de finale d'un Euro, les joueuses helvétiques l'ont obtenue grâce à leur abnégation, symbolisée par des efforts physiques ininterrompus jusqu'au temps additionnel. Ce sont bien deux buts tombés en toute fin de match – le 2-0 décisif de Pilgrim contre l'Islande à la 90e, le 1-1 libérateur de Xhemaili à la 92e face à la Finlande – qui ont permis à cette équipe de Suisse d'écrire une page de son histoire.

«Les joueuses ont davantage confiance en elles lorsqu'elles sont au top de leur forme», a ajouté Sundhage, qui n'a pas caché que l'égalisation de Riola Xhemaili jeudi a constitué un «petit soulagement». Il fallait la voir se prendre le visage entre ses mains au moment du coup de sifflet final pour avoir une idée des émotions qui traversaient celle qui a mené les Etats-Unis à deux titres olympiques (2008 et 2012).

Remplaçantes décisives

Depuis le début de l'Euro, la Suédoise n'a cessé de parler de cette «confiance» qu'elle cherchait à insuffler à ses joueuses, de ces «voix» qu'elle souhaitait entendre dans le vestiaire, de cet esprit d'équipe sans lequel aucune sélection ne peut briller dans un grand tournoi international. Tout cela s'est illustré sans commune mesure lors de cette 92e minute qui restera gravée dans l'esprit du public suisse.

Sauveuse du pays, Riola Xhemaili s'est ainsi trouvée à la conclusion d'un mouvement helvétique qui a impliqué, en plus de l'indispensable Géraldine Reuteler, trois autres remplaçantes: Alayah Pilgrim, déjà décisive à Berne, Alisha Lehmann, qui n'avait pas encore foulé la pelouse dans cet Euro, et Ana-Maria Crnogorcevic, une détentrice du record de sélections et de buts qui endosse désormais, sans rechigner, un statut de second couteau.

Le minimum syndical?

D'aucuns pourraient argumenter que la Suisse n'a fait que le minimum en récoltant quatre points en trois matches. Ils n'auraient pas tort de relever qu'elle n'a gagné qu'un match, contre l'Islande, et a dû arracher sa qualification face à une équipe moins bien classée dans la hiérarchie mondiale (la Finlande est 26e au classement FIFA, la Suisse 23e).

Mais ce serait occulter une grande partie de l'accomplissement de Pia Sundhage et ses joueuses, qui ont réussi à susciter un élan d'enthousiasme jamais vu pour des footballeuses en Suisse. «Quel changement entre mon premier match et ce soir! Tout le monde a fait passer le mot et c'est tellement plus amusant d'entraîner et de jouer dans des stades pleins», a apprécié la Suédoise. «Je suis si fière de tout ce que la Suisse a fait pour l'instant. Et nous n'avons pas encore terminé.»