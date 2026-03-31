  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Euro M21 La Suisse sécurise l'essentiel contre l'Estonie

ATS

31.3.2026 - 22:03

La Suisse a obtenu une importante victoire dans les qualifications pour l'Euro M21 en 2027. Les hommes d'Alex Frei ont battu l'Estonie 2-1 à Thoune mardi.

Deux buts en deux matches pour Winsley Boteli.
Deux buts en deux matches pour Winsley Boteli.
ATS

Keystone-SDA

31.03.2026, 22:03

31.03.2026, 22:22

Déjà buteur face aux Iles Féroé, l'attaquant du FC Sion Winsley Boteli s'est à nouveau montré décisif en inscrivant le 1-0 dès la 8e. Largement dominants dans le jeu mais fébriles lors des contre-attaques estoniennes, les Suisses se sont fait surprendre par Mihhail Orlov à la 36e. Le milieu de terrain du FC Zurich Cheyevo Tsawa a redonné l'avantage aux siens d'une puissante frappe à la 65e pour assurer un succès nécessaire face à la lanterne rouge du groupe C.

Football. Un nouveau départ pour l'équipe de Suisse M21 avec Alex Frei à la barre

FootballUn nouveau départ pour l'équipe de Suisse M21 avec Alex Frei à la barre

Ce résultat permet aux Suisses de s'emparer provisoirement de la deuxième place au classement avec 14 points, synonyme de barrage. La veille, leur rival islandais (11 points) s'est incliné face à la France, leader du groupe avec désormais 16 unités.

Football. Alex Frei retrouve de l’embauche au sein de l’équipe de Suisse M21

FootballAlex Frei retrouve de l’embauche au sein de l’équipe de Suisse M21

La troupe d'Alex Frei doit encore disputer trois matches à l'automne dans cette campagne qualificative. Elle affrontera le Luxembourg et l'Islande pour deux matches décisifs, avant de conclure face à la France.

Les plus lus

Ella quitte la Suisse pour le Vietnam… mais le rêve vacille
La mairie de Paris perquisitionnée par la justice financière
Un septuagénaire meurt après avoir chuté dans un bus contraint de freiner brusquement
Vingt-et-un changements et un match qui accouche d'une souris
Téhéran prêt à négocier, mais exige des garanties
Lili Hinstin, ex-directrice artistique du Festival de Locarno, est décédée à 48 ans