Coupe d’Ecosse «Événements honteux» et chaos à Glasgow au terme du derby

Nicolas Larchevêque

9.3.2026

Des affrontements entre supporters ont éclaté sur la pelouse du stade d'Ibrox à Glasgow après la qualification dimanche du Celtic contre les Rangers en Coupe d'Ecosse de football, à l'issue d'une séance de tirs au but (0-0, 4 t.a.b à 2).

Des affrontements entre supporters ont éclaté sur la pelouse du stade d'Ibrox à Glasgow.
Des affrontements entre supporters ont éclaté sur la pelouse du stade d'Ibrox à Glasgow.
KEYSTONE

09.03.2026, 07:49

La Fédération écossaise de football a condamné en début de soirée «le comportement des supporters qui ont envahi le terrain» et annoncé l'ouverture d'une enquête, alors que la police a indiqué que des «agents (de sécurité) et des spectateurs ont été blessés».

Au coup de sifflet final, des dizaines de fans du Celtic, sur les 7’500 autorisés à faire le déplacement dans le stade des Rangers, ont envahi le terrain pour fêter la qualification en demi-finales. Ce qui a provoqué la colère de centaines de supporters des Rangers, qui sont eux aussi descendus des tribunes pour en découdre avec leurs rivaux.

Des projectiles et des engins pyrotechniques ont été lancés avant que la police et les stadiers ne forment finalement un cordon de sécurité sur le terrain. Les supporters ont continué à s'invectiver avant que l'ordre ne soit rétabli.

La commissaire principale de la police écossaise, Kate Stephen, qui a qualifié ces émeutes de «honteuses», a annoncé que «plusieurs arrestations» avaient eu lieu.

«Les agents et les stadiers ont été confrontés à une hostilité et à une violence extrêmes, de nombreuses personnes étaient armées d'objets clairement destinés à causer des dommages. Des agents et des spectateurs ont été blessés lors de ces événements honteux et je tiens à exprimer ma gratitude à tous les agents et membres du personnel déployés.»

Déplacement en nombre : un test manqué

Ces incidents se sont produits alors qu'il s'agissait du premier «Old Firm» depuis près d'une décennie où les supporters visiteurs avaient été autorisés à se déplacer en nombre. À la suite de nombreux incidents lors des précédents matches entre les deux clubs rivaux de Glasgow, les supporters visiteurs avaient été interdits de stade en 2023, avant d'être autorisés à revenir en nombre réduit l'année dernière.

Ce match de la Coupe d'Écosse était considéré comme un test pour le retour d'un plus grand nombre de supporters visiteurs, mais ce projet a peu de chances d'aboutir après les affrontements du jour à Ibrox.

