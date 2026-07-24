Le milieu australien Cristian Volpato a été arrêté par la police pour excès de vitesse à Sydney puis contrôlé positif à la cocaïne, quelques jours après avoir participé au Mondial-2026, selon plusieurs médias australiens vendredi.

L'Australien Cristian Volpato, ici le 3 juillet face à l'Égypte, est dans la tourmente.

«Je suis sous le choc» Excès de vitesse, cocaïne : une révélation du Mondial dans de sales draps

La police de Nouvelle-Galles du Sud, sans donner de nom, a indiqué qu'un homme de 22 ans avait été pris en excès de vitesse à deux reprises au cours de la nuit à Sydney. Selon plusieurs médias australiens, il s'agit de l'international australien Volpato, qui évolue en Italie en Serie A à Sassuolo, et qui vient tout juste de participer au Mondial aux Etats-Unis avec les Socceroos.

Lors du premier contrôle, il a passé un test d'alcoolémie négatif et a reçu une contravention avant d'être arrêté à nouveau deux heures plus tard, a précisé la police.

Cette fois, il a été soumis à un dépistage de drogue qui s'est révélé positif à la cocaïne, selon la police. Un second échantillon a été envoyé pour une analyse approfondie.

«Son permis de conduire international a été suspendu pour une durée de six mois, lui retirant ainsi le droit de conduire en Nouvelle-Galles du Sud», a indiqué la police.

Volpato a disputé trois matches avec les Socceroos lors de la Coupe du monde après avoir choisi de représenter l'Australie plutôt que l'Italie peu avant le tournoi. Né et élevé à Sydney avant de partir à l'étranger, il avait auparavant représenté l'Italie dans diverses catégories de jeunes.

Tony Basha, un entraîneur basé à Sydney qui a formé Cristian Volpato avant son départ pour l'Italie et présenté comme son mentor, a déclaré au Sydney Morning Herald que le milieu offensif niait avoir consommé de la cocaïne ou toute autre substance illicite.

«Il a affirmé avec force ne jamais y avoir touché», a déclaré Basha. «Il était sous le choc. Je suis moi-même sous le choc, car il s'agit d'une accusation grave.»