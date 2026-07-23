Superbe exploit du FC Saint-Gall! Les Brodeurs ont dominé 2-1 le Benfica Lisbonne au match aller du deuxième tour de qualification pour l'Europa League jeudi.

Qualifs Europa League Exploit de taille : Saint-Gall s'offre le scalp de Benfica !

Récompensés par l'intensité qu'ils ont insufflée en début de rencontre, les Saint-Gallois ont ouvert le score grâce à un but de l'ancien Lausannois Aliou Baldé (37e). Benfica n'a toutefois pas tardé à réagir, égalisant sept minutes plus tard par Rafa Silva.

Les hommes d'Enrico Maassen ont pourtant continué de dominer les débats, que ce soit dans le nombre d'occasions (17 tirs à 14), comme dans leur qualité (1,74 xGoals contre 1,32). C'est donc contre toute attente mais assez logiquement que Tom Gaal a inscrit le but de la victoire de la tête (80e).

Le match retour aura lieu jeudi prochain (21h) à l'Estadio da Luz.