Blessé à la cheville au début du mois de janvier, Fabian Schär s'est récemment rendu au Moyen-Orient pour poursuivre sa rééducation, après avoir subi une opération à Londres. Le défenseur de Newcastle United s'y trouvait lorsque le conflit entre États-Unis, Israël et Iran a éclaté.

Fabian Schär vient de vivre des jours traumatisants. IMAGO/Sportimage

Rédaction blue Sport Clara Francey

Sur son compte Instagram, Fabian Schär a révélé mercredi 4 mars avoir été témoin direct des événements dramatiques au Moyen-Orient, où il se trouvait pour sa rééducation, un peu moins de deux mois après sa blessure à la cheville gauche.

«Je viens de vivre quelques-uns des jours les plus terrifiants de ma vie, après avoir malheureusement été témoin direct de ce qui se passe au Moyen-Orient. J'y étais dans le cadre de mon programme de rééducation et je suis heureux d'avoir pu rentrer chez moi sain et sauf», a-t-il écrit en story.

«Mais ce que nous avons vécu sur place, et ce qui s'y déroule en ce moment, est vraiment effrayant. J'espère que l'aide parviendra à toutes les personnes qui en ont besoin dans les zones touchées», a encore ajouté l'ancien international suisse (86 sélections, 8 buts).

Visiblement, avant de rejoindre l’Angleterre, le défenseur saint-gallois de 34 ans a dû se réfugier dans un bunker. Selon la presse anglaise, il ne devrait pas faire son retour sur les terrains avant le mois d’avril. Ses jours sont d’ailleurs comptés à St James' Park, son contrat avec les Magpies arrivant à échéance en juin. Plusieurs clubs allemands suivraient déjà son dossier.