  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de Suisse Face à Ajoie-Monterri, les Sédunois font le café

ATS

15.8.2025 - 22:02

Les trois clubs de Super League engagés vendredi au 1er tour principal de la Coupe de Suisse se sont tous qualifiés. Côté romand, Sion a gagné 2-0 à Courgenay contre Ajoie-Monterri.

Winsley Boteli (à droite) a inscrit un but face aux Jurassiens.
Winsley Boteli (à droite) a inscrit un but face aux Jurassiens.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.08.2025, 22:02

15.08.2025, 22:04

Les Valaisans ont fait le plus dur en marquant en première mi-temps par Chipperfield (7e/penalty) et Boteli (32e). Ils ont été réduits à dix peu avant l'heure de jeu après l'expulsion d'Hajrizi, mais cela n'a pas porté à conséquence face aux Jurassiens qui militent en 2e Ligue interrégionale.

Lucerne n'a pas connu de problème sur la pelouse de Perlen-Buchrain, club de 2e Ligue. Le pensionnaire de Super League l'a emporté 3-0. Les trois réussites sont tombées en première période. Grbic a inscrit les deux premières (10e/15e) avant de se blesser et d'être remplacé par le jeune Vasovic, qui a scellé le score final (37e).

Le FC Zurich a lui aussi assuré l'essentiel avec un succès 2-0 contre Wettswil-Bonstetten (1re Ligue). Emmanuel a signé un doublé (25e/91e).

Les plus lus

Le sommet s’ouvre en Alaska : Que veut Poutine? Que veut Trump? Notre décryptage
«D’abord le choc, puis la panique» : ce que la guerre de Poutine inflige aux Russes
Princesse Anne, l’anti-tendance assumée
Procès Péchier: un des avocats du médecin jette l'éponge
Voici comment la Suisse aurait dû agir face aux droits de douane
«Nous allons immédiatement engager une action en justice»: Musk s’en prend à Apple