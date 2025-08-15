Les trois clubs de Super League engagés vendredi au 1er tour principal de la Coupe de Suisse se sont tous qualifiés. Côté romand, Sion a gagné 2-0 à Courgenay contre Ajoie-Monterri.

Winsley Boteli (à droite) a inscrit un but face aux Jurassiens. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Valaisans ont fait le plus dur en marquant en première mi-temps par Chipperfield (7e/penalty) et Boteli (32e). Ils ont été réduits à dix peu avant l'heure de jeu après l'expulsion d'Hajrizi, mais cela n'a pas porté à conséquence face aux Jurassiens qui militent en 2e Ligue interrégionale.

Lucerne n'a pas connu de problème sur la pelouse de Perlen-Buchrain, club de 2e Ligue. Le pensionnaire de Super League l'a emporté 3-0. Les trois réussites sont tombées en première période. Grbic a inscrit les deux premières (10e/15e) avant de se blesser et d'être remplacé par le jeune Vasovic, qui a scellé le score final (37e).

Le FC Zurich a lui aussi assuré l'essentiel avec un succès 2-0 contre Wettswil-Bonstetten (1re Ligue). Emmanuel a signé un doublé (25e/91e).