La Suisse a pu compter sur un trio royal de Romands jeudi soir à Vancouver pour battre l'Algérie (2-0) et rallier les 8es de finale de la Coupe du monde. Avec Denis Zakaria, Johan Manzambi et Dan Ndoye, c'était one, two, three, vive la Romandie !

Denis Zakaria et Dan Ndoye, avec encore Johan Manzambi, ont joué un rôle clé dans la victoire suisse en 16es de finale.

Les deux Genevois et le Vaudois étaient les trois seuls «Welsches» alignés dès le coup d'envoi par Murat Yakin. Ce n'avait pourtant rien d'une évidence après le troisième match de la phase de groupes contre le Canada (2-1), que Zakaria et Ndoye avaient débuté sur le banc. Mais la blessure de Luca Jaquez a repropulsé «Zak» sur le couloir droit de la défense. Et le sélectionneur s'est résolu à aligner ses quatre offensifs – Vargas, Embolo, Ndoye et Manzambi – tous ensemble, ce qu'il n'avait pas encore osé faire dans ce tournoi.

Des choix payants. Pas comme celui de Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse (2014-2021) désormais sur le banc de l'Algérie, de se priver d'un avant-centre pour renforcer son milieu de terrain. Un pari qui a fonctionné dix minutes, avant que Johan Manzambi ne retourne le terrier des Fennecs en une seule accélération.

«Une action de classe mondiale»

«J'ai vu de l'espace et j'ai essayé de faire parler mes qualités», a réagi le phénomène genevois, avec sa modestie sincère à laquelle la Suisse va devoir s'habituer. En réalité, il a surtout donné le tournis au pauvre Aïssa Mandi sur cette action conclue par Breel Embolo (10e). Le buteur, lui, sait qui il doit remercier: «C'était une action de classe mondiale de la part de Johan. Il mérite 95 ou 99% du but.»

Manzambi a encore semé la panique dans la défense algérienne quelques minutes plus tard, avant d'enchaîner quelques mauvais choix de passes qui lui ont fait perdre en influence. Son activité défensive, pour laquelle il avait été indirectement critiqué après le premier match, a toutefois été irréprochable.

La Suisse se cherchait un créateur, un détonateur, depuis la retraite internationale de Xherdan Shaqiri après l'Euro 2024. Manzambi n'en est évidemment pas au même stade, mais l'influence qu'il exerce sur cette équipe à seulement 20 ans et 16 sélections n'en reste pas moins stupéfiante.

02:25 «Manzambi sera le hit de l'été» Extrait de l'émission «Ça joue ou bien?» suite à la victoire (2-0) de la Suisse face à l’Algérie en 16es de finale de la Coupe du monde.

Ndoye rugit enfin

Celle de Dan Ndoye s'était un peu étiolée ces dernières semaines, dans la lignée de la saison compliquée qu'a vécue l'ailier de St-Prex en Angleterre. Ses nombreuses occasions ratées contre le Qatar (1-1) ont beaucoup fait parler. Cette fois, il ne lui en a fallu qu'une seule pour mettre à l'abri les Suisses dès l'entame de la deuxième période (46e). Soulagé, il pouvait pousser son premier rugissement dans la plus grande des compétitions.

Aligner Ndoye, Vargas et Manzambi derrière Embolo, c'était aussi prendre le risque d'un déséquilibre. Il fallait donc que les quatre, et spécialement les deux ailiers, se replient systématiquement pour compenser l'absence d'un troisième milieu de terrain. Ce que craignait Yakin ne s'est pas produit: la Suisse a livré sa meilleure performance défensive avec son équipe la plus offensive.

«Zak», solution miracle?

Manuel Akanji et Nico Elvedi, les deux défenseurs centraux, ne sont évidemment pas étrangers à ce premier «clean-sheet» du tournoi. Mais c'est surtout la performance de Denis Zakaria qui a impressionné. A un poste qui n'est pas le sien, celui de latéral droit, le Genevois a livré l'un de ses meilleurs matches sous le maillot suisse.

C'est lui qui empêche Riyad Mahrez de relancer le match avec une intervention de patron (50e). A l'origine du 2-0 de Ndoye, il aurait pu terminer avec une passe décisive si Fabian Rieder n'avait pas raté l'inratable à la 85e. Son activité sur le côté droit a globalement été remarquable.

«Denis s'était entraîné de manière exceptionnelle toute la semaine», a applaudi Yakin, qui l'a préféré à Silvan Widmer et Luca Jaquez (blessé). «En fait, il n'a pas vraiment joué arrière droit, mais plutôt sur le côté droit. Il s'est bien acquitté de sa tâche et n'a cessé de s'améliorer au fil du match.»

Ghana ou Colombie ?

Il faut vraiment espérer que sa sortie en fin de match n'était pas due à une blessure mais plutôt à de la fatigue. Car «Zak» ressemble de plus en plus à la solution miracle pour ce poste que beaucoup considéraient comme le point faible de l'équipe de Suisse.

Le Genevois a quelques jours devant lui pour se retaper avant le 8e de finale contre la Colombie ou le Ghana. Un adversaire que la Suisse affrontera mardi, toujours à Vancouver (à 13h00, 22h00 en Suisse), avec l'ambition d'atteindre les quarts de finale du Mondial pour la première fois depuis 1954.

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