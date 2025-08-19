  1. Clients Privés
Football Face au tollé, le Brésil abandonne une idée saugrenue

ATS

19.8.2025 - 23:44

Un maillot rouge pour la Seleçao au Mondial-2026 ? L'idée d'apparence saugrenue a été écartée par le président de la Confédération brésilienne de football (CBF) qui a révélé mardi avoir mis fin à la production de ce modèle après une pluie de critiques portant notamment sur la connotation politique de cette couleur.

Samir Xaud (à droite) a déclaré mardi à la chaîne Sportv avoir «demandé l'arrêt de la production» des maillots rouges.
Samir Xaud (à droite) a déclaré mardi à la chaîne Sportv avoir «demandé l'arrêt de la production» des maillots rouges.
IMAGO/TheNews2

Keystone-SDA

19.08.2025, 23:44

Les premières rumeurs sur un maillot écarlate pour les quintuples champions du monde ont commencé à circuler en avril.

Samir Xaud, devenu président de la CBF en mai, a déclaré mardi à la chaîne Sportv avoir «demandé l'arrêt de la production» des maillots rouges lors d'une «réunion d'urgence» avec Nike, l'équipementier de la Seleçao depuis 1996.

Au Brésil, pays profondément polarisé politiquement, la couleur rouge est généralement associée au Parti des Travailleurs du président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Et le maillot jaune de l'équipe nationale a été massivement adopté par les partisans de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

«J'étais totalement contre le rouge, mais pas pour des raisons politiques, que ce soit bien clair», a affirmé Samir Xaud. «Le bleu, le jaune, le vert et le blanc sont les couleurs de notre drapeau et ce sont les couleurs qu'il faut garder», a-t-il poursuivi.

Football. Malgré un chantier encore immense, le Brésil ira au Mondial

FootballMalgré un chantier encore immense, le Brésil ira au Mondial

Il sera finalement bleu

Le projet d'un maillot rouge, doté du logo Air Jordan au lieu de la virgule de Nike, a vu le jour sous la présidence de son prédécesseur, Ednaldo Rodrigues, destitué en mai sur décision judiciaire.

Il était censé faire partie des jeux de maillots disponibles – en plus du jaune – pour la Seleçao lors de la Coupe du Monde 2026, au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. Mais M. Xaud a affirmé mardi que le second maillot du Brésil sera bien bleu lors de ce Mondial, comme c'est le cas depuis des décennies.

Football. Carlo Ancelotti au Brésil pour lui rendre sa gloire perdue

FootballCarlo Ancelotti au Brésil pour lui rendre sa gloire perdue

