CAN 2025 Face aux stades vides, les portes ouvertes comme solution

Nicolas Larchevêque

24.12.2025

Le comité d’organisation marocain de la CAN 2025, avec l'accord de la Confédération africaine de football, autorise l'accès gratuit aux supporters environ vingt minutes après le coup d’envoi, afin de remplir les stades sur certaines rencontres, a appris l'AFP auprès d'une source au sein de la CAF.

Certains stades résonnent vides lors des rencontres à la CAN.
Certains stades résonnent vides lors des rencontres à la CAN.
KEYSTONE

Agence France-Presse

24.12.2025, 23:17

Mercredi soir, lors du second match disputé dans le Grand stade d'Agadir (45’000 places), opposant le Cameroun au Gabon, les tribunes étaient presque vides alors que les deux équipes s'échauffaient avant le coup d'envoi. Malgré la pluie incessante sur la ville côtière, elles se sont copieusement remplies au cours de la première période, a constaté un journaliste de l'AFP, pour atteindre une affluence de 35’200 personnes.

Cela avait déjà été le cas lors de la victoire de l’Égypte sur le Zimbabwe (2-1) lundi dans la même enceinte, où les hymnes de chaque pays avaient été entonnés devant un petit millier de spectateurs avant que les écrans du stade affichent une affluence officielle de 28’199 spectateurs en fin de rencontre, provoquant par endroit des mouvements de foule difficilement canalisés par les stadiers.

CAN 2025. Mo Salah sauve l'Egypte d'un camouflet face au modeste Zimbabwe

CAN 2025Mo Salah sauve l'Egypte d'un camouflet face au modeste Zimbabwe

D'autres matches comme RDC Congo-Bénin ou Tunisie-Ouganda, largement documentés par des spectateurs sur les réseaux sociaux avec le slogan «la CAN du peuple», ont connu pareille mesure. Les rencontres du Maroc, toutes prévues à guichets fermés, ne sont elles pas concernées.

Tout le monde ne trouve pas toujours non plus un précieux sésame: Abdellah Boulmane, professeur d'arabe marocain de 37 ans, a tenté sa chance mercredi après-midi pour assister au match Algérie-Soudan (3-0) à Rabat après avoir entendu qu'il était possible d'entrer sans billet.

CAN 2025. Entrée timide de la Côte d'Ivoire, l’Algérie de Petkovic en balade

CAN 2025Entrée timide de la Côte d'Ivoire, l’Algérie de Petkovic en balade

La rencontre était pourtant annoncée à guichets fermés. «J'ai attendu, mais il y avait énormément de monde... Et il pleuvait, donc je suis parti», a-t-il confié à l'AFP.

La billetterie et le remplissage des stades est un enjeu important pour les organisateurs marocains de la CAN 2025. Le Maroc s'est fixé une double mission: remporter un titre qui lui échappe depuis 50 ans et offrir une organisation parfaite avant d'accueillir le Mondial 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal.

