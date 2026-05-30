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Football Face à la Jordanie, Yakin s'attend à un adversaire au «bloc bas»

ATS

30.5.2026 - 15:32

Murat Yakin veut s'envoler aux Etats-Unis avec une victoire face à la Jordanie.
Murat Yakin veut s'envoler aux Etats-Unis avec une victoire face à la Jordanie.
ATS

Le match amical de dimanche face à la Jordanie offre une nouvelle occasion pour le sélectionneur Murat Yakin de faire tourner son effectif. Trois joueurs manquent encore à l'appel à St-Gall.

Keystone-SDA

30.05.2026, 15:32

Le gardien titulaire Gregor Kobel ne sera pas dans les buts, comme l'a confirmé Yakin en conférence de presse à la veille du match. Pas encore totalement remis d'une grippe, il sera remplacé par le Fribourgeois Yvon Mvogo au coup d'envoi. Le technicien a également indiqué son intention de faire entre le troisième gardien Marvin Keller à la mi-temps pour ses débuts avec l'équipe nationale.

Noah Okafor, qui souffre d'une blessure au mollet, et Fabian Rieder, blessé à la cheville mercredi à l'entraînement, sont également laissés au repos face à la Jordanie. Yakin ne s'est pas inquiété d'une éventuelle absence de longue durée de ses trois protégés.

Une chance pour Manzambi

L'absence de Rieder offre une chance à Johan Manzambi, qui pourrait évoluer au poste de milieu offensif, lui qui a surtout joué sur l'aile avec l'équipe nationale. Son sélectionneur a laissé en suspens la question du système de jeu qui sera mis en place dimanche, lui qui a alterné entre un 4-3-2-1 et un 3-4-3 lors des précédentes rencontres amicales ce printemps.

«Il est important pour moi de faire jouer à nouveau tous les joueurs», a déclaré Yakin, qui compte bien utiliser les onze changements à sa disposition. Tous les joueurs auront ainsi l'opportunité de se mettre en lumière avant la Coupe du monde.

Se méfier de «l'exceptionnel» Al-Tamari

Concernant l'affrontement face au royaume hachémite, le maître à penser de l'équipe de Suisse s'attend à un adversaire jouant avec un «bloc bas», qui va miser sur des contres pour déstabiliser les Helvètes. L'attaquant du Stade rennais Mousa Al-Tamari, qualifié «d'exeptionnel» par Yakin, pourrait jouer un rôle dans cette stratégie. Coéquipier de Breel Embolo au sein du club de Ligue 1, les deux joueurs ont échangé à plusieurs reprises ces derniers jours.

«Les Jordaniens sont très motivés et incroyablement fiers de représenter leur pays pour la première fois à la Coupe du monde» a expliqué Embolo. Mais c'est également le cas côté suisse: «Nous avons des objectifs élevés, et nous sommes déterminés», a-t-il indiqué.

Son coach a insisté sur le fait que la rencontre sera prise très au sérieux. L'enjeu est de remporter le premier succès de l'année, après la défaite 4-3 face à l'Allemagne et le nul 0-0 face à la Norvège. «Partir aux Etats-Unis avec une victoire est important», a conclu Yakin.

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