Coupe de Suisse Fantastique SLO, qui élimine Lucerne et se hisse en demies !

Clara Francey

4.2.2026

Le Stade Lausanne-Ouchy a réussi un très joli exploit en se hissant dans le dernier carré de la Coupe de Suisse. Le club vaudois de Challenge League a sorti Lucerne, battu 2-1 à la Pontaise.

La joie de Keasse Bah après son but.
La joie de Keasse Bah après son but.
KEYSTONE

Keystone-ATS

04.02.2026, 21:15

04.02.2026, 21:18

Après avoir éliminé Winterthour au tour précédent, le SLO s'est donc offert le scalp d'une deuxième formation de l'élite. Les buts ont été inscrits par Barbet (4e) et Bah (17e), qui ont rapidement mis leur équipe sur la bonne voie contre un adversaire en panne de confiance.

Lucerne n'a en effet gagné qu'un seul de ses dix derniers matches en Super League. Avec cette élimination sans gloire, les joueurs de Suisse centrale ont manqué l'occasion de sauver une partie de leur saison. Et le pire pour eux, c'est que le SLO n'a rien volé du tout.

Le pensionnaire de Challenge League a proposé un jeu plus cohérent et efficace que les Lucernois. Il a trouvé une juste récompense avec cette accession dans le dernier carré, acquise malgré la réduction du score de Ferreira à la 88e.

Coupe de Suisse. Yverdon renverse Xamax et se hisse dans le dernier carré

Coupe de SuisseYverdon renverse Xamax et se hisse dans le dernier carré

