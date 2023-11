Après deux contre-performances dans les éliminatoires de la Coupe du monde, la Fédération nigériane de football (NFF) licencierait volontiers son sélectionneur José Peseiro si elle avait l'argent pour payer les indemnités, selon Nse Essien, membre de la NFF.

La place de sélectionneur de José Peseiro est plus que vacillante. IMAGO

«Si nous avions l'argent (pour payer ses indemnités), nous serions prêts à le démettre de ses fonctions, nous ne sommes pas contents», a déclaré devant des médias Essien, qui fait partie du comité exécutif de la NFF.

La qualification du Nigeria pour la Coupe du monde 2026 est déjà sérieusement compromise après les deux matches nuls des Super Eagles concédés face aux modestes Lesotho et Zimbabwe lors de leurs deux premiers matches qualificatifs.

«Tout le monde demande son limogeage»

«Tout le monde demande le limogeage de l'entraîneur principal. Sur six points possibles, nous n'en avons que deux. C'est regrettable et nous sommes dans une situation très précaire», a poursuivi Essien.

Le sélectionneur portugais Peseiro est pointé du doigt pour le mauvais début des qualifications alors que le Nigeria, qui n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, va recevoir en juin 2024 l'Afrique du Sud à Uyo dans le sud du pays, avant un déplacement délicat au Bénin.

Dans le groupe C, l'Afrique du Sud est en tête avec trois points et un match en moins. Les Bafanas Bafanas pourraient creuser l'écart mardi lors de leur déplacement au Rwanda. Le premier du groupe est qualifié directement pour la Coupe du monde, alors que le second dispute les play-offs.

AFP