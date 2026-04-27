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Süper Lig Fenerbahçe met à la porte son coach après un derby désastreux

ATS

27.4.2026 - 22:06

Le club turc de Fenerbahçe a limogé lundi son entraîneur, l'Italo-Allemand Domenico Tedesco. Il n'a pas survécu à un derby désastreux (défaite 3-0) en championnat sur le terrain du leader Galatasaray.

Keystone-SDA

27.04.2026, 22:06

«Nous nous sommes séparés de notre entraîneur Domenico Tedesco», a écrit dans un communiqué Fenerbahçe, relégué à sept longueurs de son ennemi juré Galatasaray à trois journées du terme de la saison.

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Tedesco, ex-sélectionneur de la Belgique (2023-2025), avait pris la suite du Portugais José Mourinho début septembre sur le banc de Fenerbahçe, dans un style apaisé aux antipodes de celui de l'autoproclamé «Special One».

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Lancé aux trousses de Galatasaray depuis le début de la saison, Fenerbahçe, qui court après un sacre en Süper Lig depuis 2014 – la plus longue disette de son histoire -, a manqué plusieurs occasions ces dernières semaines de recoller au triple champion de Turquie en titre.

Ederson coule

Mais l'équipe stambouliote, pourtant renforcée par l'arrivée lors du mercato hivernale des Français N'Golo Kanté et Matteo Guendouzi, a fini par sombrer.

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Son gardien, le Brésilien Ederson, est l'incarnation de ce naufrage: l'ex-portier de Manchester City, qui avait déjà laissé échappé la victoire du «Fener» face à Rizespor (2-2) il y a dix jours à la 98e minute sur une sortie hasardeuse, a été expulsé à l'heure de jeu dimanche soir après une double altercation avec l'arbitre du derby stambouliote.

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