L'entraîneur italo-allemand Domenico Tedesco, limogé en janvier de son poste de sélectionneur de l'équipe de Belgique, s'est engagé mardi pour deux saisons avec Fenerbahçe. Le club turc l'a annoncé mardi.

Nouveau défi turc pour Domenico Tedesco. Keystone

Keystone-SDA ATS

«Notre nouvel entraîneur est Domenico Tedesco», a annoncé sur X Fenerbahçe, qui avait débarqué fin août le Portugais José Mourinho, quinze mois après son arrivée à Istanbul.

Tedesco, 39 ans, est attendu au tournant par les supporters du «Fener», qui n'ont plus vu leur équipe être sacrée en championnat depuis 2014, et qui réclamaient pour certains un entraîneur turc.

Arrivé à la tête de la sélection belge en février 2023, l'Italo-Allemand avait échoué à sortir les Diables Rouges du marasme. Tedesco, qui n'a plus dirigé d'équipe depuis janvier, avait entre 2017 et 2022 entraîné Schalke 04, le Spartak Moscou et le RB Leipzig.