L'Espagnol Fermin Lopez, victime d'une fracture du pied droit dimanche avec Barcelone, doit déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain de 23 ans a été opéré avec succès, a-t-il annoncé mercredi.

Keystone-SDA ATS

«L'opération s'est bien passée et je me réjouis d'ores et déjà de revenir plus fort, tant mentalement que physiquement, a-t-il écrit sur Instagram. La vie et le football peuvent être cruels quand on s'y attend le moins ou qu'on ne le mérite pas.»

Champion d'Europe et médaillé d'or olympique avec l'Espagne en 2024, Fermin Lopez devra donc patienter avant de disputer son premier Mondial.