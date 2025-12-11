Des procureurs fédéraux de New York ont réclamé mercredi l'abandon des poursuites contre l'ex-directeur général de Fox International Channels dans un dossier de corruption touchant aux droits TV du football. Il s'agit d'une affaire liée au vaste scandale touchant la FIFA.

Un panneau de la FIFA est visible au siège de l'organisation, à Zurich, en Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au terme de près de deux mois de procès à New York en 2023, Hernan Lopez avait été reconnu coupable de fraude, blanchiment d'argent et versement de pots-de-vin à des dirigeants de la Fédération internationale (FIFA) et de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL).

Ces versements visaient à obtenir les droits de retransmission télévisée de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions en Amérique latine, et de rencontres d'équipes nationales d'Amérique pour des compétitions internationales.

Une société de publicité argentine, Full Play, avait également été déclarée coupable des mêmes chefs d'accusation, en tant que personne morale.

«L'intérêt de la justice»

Cette affaire était le résultat d'une vaste série d'enquêtes lancées à partir de 2015 par le ministère américain de la justice visant la corruption dans le football. Le scandale avait notamment fini par faire tomber le puissant président de la FIFA, Sepp Blatter. Mais les deux condamnations prononcées en 2023 ont été quelques mois après annulées pour des questions de procédure, puis rétablies en juillet 2025.

Dans un courrier adressé à la cour suprême des Etats-Unis – qu'Hernan Lopez avait sollicitée pour examiner son cas – des procureurs fédéraux de New York jugent désormais que l'abandon des poursuites est «dans l'intérêt de la justice», sans fournir davantage de précisions.

Le document, consulté par l'AFP, demande que l'affaire soit renvoyée devant un tribunal inférieur à New York afin qu'elle puisse être officiellement classée.

Hernan Lopez risquait jusqu'à 40 ans de prison et des millions de dollars d'amende.