Le départ de Ricardo Rodriguez du Betis est officiel. Comme l'a annoncé le club sévillan, le contrat du défenseur helvétique, qui aura bientôt 34 ans, ne sera pas renouvelé.

Rodriguez a joué ces deux dernières années pour le club andalou et a atteint avec lui la finale de la Conference League en 2025. La saison dernière, le Betis s'est qualifié pour la Ligue des champions.

On ignore encore où Rodriguez poursuivra sa carrière. Une décision à ce sujet sera prise après la Coupe du monde. Après avoir quitté son club d'origine, Zurich, en 2012, le champion du monde M17 de 2009 a joué pour Wolfsburg, Milan, le PSV Eindhoven, Torino et le Betis.