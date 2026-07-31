Emerse Faé n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a annoncé vendredi la Fédération ivoirienne de football (FIF). Son contrat n'a pas été renouvelé.

Emerse Faé ne poursuivra pas à la tête des Éléphants.

Football Fin de mission pour Emerse Faé avec la Côte d’Ivoire

«Le contrat de M. Emerse Faé, sélectionneur de l'équipe nationale A de Côte d'Ivoire, est arrivé à son terme le 31 juillet 2026 et ne fera pas l'objet d'un renouvellement», a-t-elle écrit dans un communiqué.

La FIF a salué la contribution de M. Faé au «développement de l'équipe nationale ainsi que les résultats obtenus sous sa direction, qui demeureront une part importante de l'histoire récente du football ivoirien».

La Fédération ivoirienne précise qu'elle communiquera ultérieurement sur l'identité du futur sélectionneur ainsi que sur la composition de son encadrement technique.