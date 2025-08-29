  1. Clients Privés
Football José Mourinho débarqué par Fenerbahçe

Clara Francey

29.8.2025

Le club turc de Fenerbahçe, éliminé mercredi soir en barrage de la Ligue des champions face à Benfica, a annoncé vendredi se séparer de son entraîneur portugais José Mourinho.

Benfica – Fenerbahçe 1-0

Benfica – Fenerbahçe 1-0

UEFA Champions League | Playoff retour | Saison 25/26

27.08.2025

Agence France-Presse

29.08.2025, 10:17

29.08.2025, 11:02

«Nous nous séparons de José Mourinho, entraîneur de notre équipe professionnelle A depuis la saison 2024-2025», a indiqué le club stambouliote dans un communiqué, deux jours après une défaite 1-0 sur le terrain du Benfica (0-0 à l'aller).

Le Portugais, nommé entraîneur de Fenerbahçe en juin 2024, n'avait pas réussi la saison passée à faire renouer les «Canaris» stambouliotes avec le titre en championnat, qui leur échappe depuis 2014.

L'ex-entraîneur de Chelsea, du Real Madrid et de l'Inter Milan, vainqueur notamment de deux Ligue des champions (2004 avec Porto et 2010 avec l'Inter Milan), a connu plusieurs déboires en Turquie.

En avril, il avait agrippé le visage de l'entraîneur du club rival de Galatasaray après un derby perdu en Coupe de Turquie.

Football. Mourinho dérape encore et s'en prend... au nez du coach adverse !

FootballMourinho dérape encore et s'en prend... au nez du coach adverse !

Le Portugais avait déjà écopé deux mois plus tôt de quatre matches de suspension et d'une amende pour des propos tenus à l'issue d'un match de championnat face à Galatasaray.

Le «Special One» avait alors accusé le quatrième arbitre de la rencontre -- et à travers lui l'ensemble des arbitres turcs -- de favoriser le triple champion de Turquie en titre Galatasaray.

