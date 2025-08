Son Heung-min (33 ans) s'est engagé avec le Los Angeles FC en provenance de Tottenham, a annoncé le club de MLS. Le Sud-Coréen évoluait depuis 2015 avec Tottenham.

Son Heung-min signe au Los Angeles FC. EPA

Keystone-SDA ATS

Son contrat avec le club de Los Angeles court jusqu'en 2027 avec une option pour 2028 et une option supplémentaire pour 2029. D'après ESPN et le site spécialisé The Athletic, l'indemnité de transfert de l'international sud-coréen est de 26 millions de dollars (environ 22 millions d'euros), ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du championnat nord-américain.