Des dribbles parfois magiques, des inspirations créatrices, ne manque encore qu'un peu de réussite: Lamine Yamal, qui peut encore mieux faire, a livré son meilleur match dans ce Mondial lors du succès de l'Espagne contre la Belgique (2-1) vendredi à Los Angeles.

La rencontre s'est longtemps résumée à un duel entre l'ailier du Barça et Thibaut Courtois, qui a repoussé ses tentatives et de nombreuses autres espagnoles, jusqu'à ce que le gardien belge ne soit contraint de sortir, touché à la cuisse gauche (71e).

Et, après une frappe de Pau Cubarsi, son remplaçant Senne Lammens s'est rendu coupable d'une faute de main que le titulaire n'aurait pas commise, permettant à l'entrant Mikel Merino, déjà bourreau du Portugal en 8es de finale, de remettre le couvert (88e).

Voilà comment la Roja, championne d'Europe en titre, s'est ouvert la voie pour les demi-finales face à la France mardi prochain à Dallas. Un rendez-vous qui doit faire envie à Lamine Yamal, lui qui a pris la bonne habitude de briller de mille feux face aux Bleus dans les grandes compétitions: buteur sublime à l'Euro 2024 (2-1) et auteur de deux autres réalisations en Ligue des nations l'an passé (5-4).

A l'origine du premier but

Si le prodige, qui aura 19 ans dimanche, est encore à la recherche de son deuxième but dans la compétition, loin du sprint fou mené par Lionel Messi et Kylian Mbappé (8), il a pris une large part dans la qualification de son équipe sur la pelouse du SoFi Stadium.

«Je suis content de ma prestation, je me suis senti bien (...) Chaque semaine qui passe, je me sens mieux», a brièvement commenté après coup celui qui était arrivé au Mondial diminué après une blessure musculaire.

Confirmant sa montée en puissance observée au tour précédent lors du choc des 8es de finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0), Lamine Yamal a été un danger permanent pour l'arrière-garde des Diables Rouges.

C'est lui qui a été à l'origine de l'ouverture du score espagnole, avec une passe en profondeur parfaitement dosée pour Pedro Porro, dont le centre en retrait a été repris par Dani Olmo, obligeant Thibaut Courtois à une parade vaine puisque Fabian Ruiz a pu marquer ensuite (30e).

Avant cette passe lumineuse, l'ailier du FC Barcelone s'était mis en confiance par quelques dribbles chaloupés, à l'image de ce râteau pour effacer un adversaire un peu trop collant (14e).

Puis, il a décoché sa première frappe enroulée, dans sa position préférentielle à l'entrée de la surface, sans toutefois cadrer (20e). Il y en a eu quelques autres ensuite, mais Thibaut Courtois est parvenu à lire la plupart d'entre elles, tel ce coup franc pourtant bien placé (35e).

Buteur lors de Clasicos

Le plus Espagnol des Belges a pour lui de bien connaître le phénomène d'en face, car plusieurs Clasicos les ont opposés ces derniers mois. L'an passé, Yamal avait d'ailleurs marqué lors de trois d'entre eux, une fois en Supercoupe, deux autres en Liga.

Quand ce n'était pas Thibaut Courtois qui s'interposait, c'est le petit filet qui donnait une fausse joie à Yamal (40e), ou une jambe aux teintes bleue et rose façon Magritte pour l'empêcher de marquer (51e).

A ce moment de la seconde période, tous les ballons ou presque sont passés par lui, mais ni ce centre plongeant (57e) ni ce nouveau tir enveloppé (60e) n'ont fait mouche, la faute encore à Courtois qui a aussi sauvé la patrie du plat pays devant Mikel Oyarzabal trouvé dans un trou de souris par... Yamal (62e).

Vinrent alors les larmes du géant belge, au moment de regagner son banc. Et, privé de son duelliste, c'est comme si l'attaquant espagnol perdait un surcroit d'énergie à en découdre, alors que la fatigue commençait aussi à se faire pesante.

Heureusement pour elle, la force de l'Espagne réside aussi chez ses seconds couteaux, toujours affûtés en sortant du tiroir et tranchants dans les derniers instants...

Les Bleus sont prévenus, ils devront museler un Lamine Yamal tout proche de sa meilleure version et se méfier de tous les autres Espagnols.