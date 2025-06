A quelques jours du début de l'Euro féminin, l'Etat de Vaud lance son premier sport-études pour les footballeuses. Dès la prochaine rentrée scolaire, 13 élèves de 9e et 10e année intégreront cette structure basée à Puidoux.

Le Canton de Vaud lance sa structure sport-études pour le football féminin (photo d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Actuellement, certaines joueuses vaudoises quittent le canton pour rejoindre des structures sport-études existantes à Genève ou en Valais. «Ce nouveau dispositif offre ainsi une réponse concrète au besoin local et permet de maintenir les talents au sein du canton», indique vendredi l'Etat de Vaud dans son communiqué.

L'établissement primaire et secondaire de Centre-Lavaux à Puidoux a été notamment choisi pour sa proximité avec la gare CFF. Le terrain de foot, mis à disposition par la commune, se trouve aussi à quelques mètres de l'école. A noter que cette école possède aussi une expérience avec les jeunes sportifs, elle qui abrite déjà une structure sport-études pour le unihockey.

Pour le Canton, ce dispositif représente un investissement de 34'000 francs, en plus des frais de scolarité ordinaires de ces élèves et de l'appui financier de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) pour soutenir leur parcours scolaire.

Au total, le Canton de Vaud compte 11 structures sportives et artistiques réparties sur l'ensemble de son territoire. Elles offrent un encadrement à près de 300 élèves.