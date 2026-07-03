Le président de la Confédération Guy Parmelin a assisté à Vancouver au match des seizièmes de finale de la Coupe du monde opposant l'équipe nationale suisse à l'Algérie. «Allez la Suisse!», écrit-il sur les réseaux sociaux. Sa casquette fait déjà le buzz.

«Switzerland Great Since 1291» Guy Parmelin et sa casquette font le buzz aux côtés de la Nati à Vancouver

«Switzerland Great Since 1291», tel est le slogan inscrit sur le couvre-chef rouge vif que M. Parmelin portait au stade de Vancouver. Cette inscription doit sans doute être comprise comme une allusion au président américain Donald Trump. Le républicain aime porter une casquette arborant son slogan politique: «Make America Great Again».

La casquette du ministre de l'économie a-t-elle également attiré l’attention du sélectionneur national Murat Yakin? Sur une photo que M. Parmelin a jointe à son message, on peut en tout cas voir le président de la Confédération, casquette sur la tête, discuter avec le coach de la Nati sur la ligne de touche.

Sur X, Guy Parmelin a fait part de sa fierté d’être au côté de l’équipe nationale à Vancouver. Pour le match, le Vaudois a pris place dans les tribunes à côté du président de la FIFA, le Valaisan Gianni Infantino.

Le président de la Confédération est actuellement en Amérique du Nord dans le cadre d'une mission économique et scientifique. Il a rencontré lundi le représentant américain au Commerce Jamieson Greer. Après les Etats-Unis et le Mexique, il doit aussi se rendre au Mexique.