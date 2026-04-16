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Carnet noir Football : un ancien gardien de renom décède dans un accident de la route

ATS

16.4.2026 - 16:33

L'ancien gardien de l'équipe d'Autriche Alexander Manninger a perdu la vie jeudi dans un grave accident de la route à Salzbourg. Agé de 48 ans, il a été victime d'une collision avec un train régional.

Alexander Manninger a perdu la vie jeudi dans un grave accident de la route à Salzbourg.
Alexander Manninger a perdu la vie jeudi dans un grave accident de la route à Salzbourg.
imago/Krieger

Keystone-SDA

16.04.2026, 16:33

Au cours de sa brillante carrière, Alexander Manninger a disputé 33 matchs avec la sélection autrichienne. Avec Arsenal, il a remporté le doublé championnat-Coupe d'Angleterre en 1998. Il a ensuite joué notamment pour la Juventus et Liverpool.

Selon la police, la voiture de Manninger a été percutée et traînée par un train à 8h20 alors qu'il traversait un passage à niveau. Les premiers secours ont désincarcéré le Salzbourgeois, qui voyageait seul, de l'épave. Les tentatives de réanimation ont été vaines. Le conducteur du train n'a pas été blessé. Les causes de l'accident font encore l'objet d'une enquête.

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