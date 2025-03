Un prometteur footballeur chinois âgé de 18 ans est décédé après avoir subi un grave traumatisme crânien lors d'un stage d'entraînement en Espagne, a annoncé jeudi son club.

Anfang Februar wurde Guo Jiaxuan bei einem Fußballspiel in Spanien schwer verletzt. Die Diagnose der Ärzte fiel erschütternd aus. Nun ist das Talent an den Folgen seiner Verletzungen gestorben – einen Tag vor seinem 19. Geburtstag. https://t.co/qohq34b8Xy pic.twitter.com/PevSELiMLJ — RTL Sport (@RTL_Sport) March 20, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Guo Jiaxuan était tombé dans le coma le 6 février, après un choc à la tête lors d'un match entre une équipe U-20 de Pékin et la formation espagnole du RC Alcobendas, à Madrid. Il avait été déclaré en état de mort cérébrale par un hôpital espagnol avant d'être transféré dans un établissement hospitalier de Pékin.

Le jeune défenseur, qui avait joué pour l'équipe U-19 de Pékin Guoan, est finalement décédé mercredi soir, a annoncé son club dans un message sur le réseau social Weibo.

«Nous avons perdu un enfant passionné de football. Que Jiaxuan repose en paix!», a-t-il indiqué. «Le club continuera à faire tout son possible pour gérer les différentes démarches relatives à cette affaire et fournir à la famille de Guo Jiaxuan toute l'aide et le soutien dont elle aura besoin.»

Circonstances floues

Le joueur est décédé un jour avant ses 19 ans. Il avait été sélectionné en équipe nationale U-17 en 2023 et avait par ailleurs fait partie d'un projet de jeunes talents du Bayern Munich, le plus grand club d'Allemagne.

Les circonstances spécifiques ayant conduit au coma de Guo Jiaxuan restent floues et sa famille a accusé l'Association de football de Pékin, principal organisme officiel gérant le ballon rond dans la capitale chinoise, d'avoir dissimulé des informations sur le drame.

Ses proches ont notamment exigé l'accès aux images vidéo du match et aux détails sur le traitement médical dont a bénéficié leur fils avant son arrivée à l'hôpital. Le frère du joueur avait indiqué mardi sur les réseaux sociaux que sa famille voulait «simplement la vérité et la justice».

Dans un communiqué diffusé jeudi, l'Association de football de Pékin a confirmé le décès du jeune joueur. «Afin d'éviter toute interférence extérieure dans les soins médicaux et par respect pour les sentiments de la famille, nous avons cessé de divulguer davantage d'informations, notamment sur le déroulement du match et les détails des soins», a-t-elle indiqué.

Elle dit avoir obtenu la vidéo du match auprès des autorités espagnoles et l'avoir faite analyser par des experts. «Nous nous engageons à protéger les droits et intérêts légitimes de Jiaxuan et à aider sa famille dans les démarches nécessaires», conclu-t-elle.