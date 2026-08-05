Gianni Infantino, assailli de critiques après un projet finalement avorté d'ouverture de l'instance mondiale aux investisseurs privés, se réunit au Maroc avec de hauts responsables de l'instance.

Cette réunion se tient au siège pour l'Afrique de la FIFA, au sein du complexe Mohammed VI de Salé, près de Rabat. Aucune autre information n'a été communiquée à ce stade. On ignore encore les raisons précises du choix du Maroc pour accueillir cette réunion. Le pays doit coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Gianni Infantino se trouvait néanmoins dans le royaume à l'occasion de la Fête du Trône la semaine dernière.

A la tête de la FIFA depuis dix ans, Gianni Infantino a multiplié les projets clivants, jusqu'à annoncer la semaine dernière vouloir créer une société extérieure pour gérer les activités commerciales de l'instance et les tournois comme les Coupes du monde, avec l'arrivée d'investisseurs privés. Présenté à la surprise générale mardi dernier après qu'il a été révélé par la presse, le projet a finalement été retiré dans la nuit de vendredi à samedi face à l'opposition de nombreux acteurs du foot, dont l'UEFA.

Plusieurs cadres de la FIFA ont pris leurs distances ces derniers jours avec Infantino, dont Arsène Wenger, actuel directeur du développement du football mondial au sein de l'instance, et le secrétaire général de l'instance Mattias Grafström. Ce dernier, dans une lettre aux salariés de la FIFA, a regretté «une série d'événements tristes et condamnables», qui ont «heureusement abouti à l'abandon permanent» du projet.

Le conseiller principal de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, avait déjà démissionné vendredi, disant s'opposer «catégoriquement» au projet d'Infantino. Ce dernier est pour l'instant le seul candidat déclaré à sa réélection à la tête de la FIFA, lors d'un scrutin qui se déroulera en mars 2027 à Rabat.