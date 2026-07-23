Le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone, Frenkie de Jong, souffre d'une rupture du ligament latéral interne du genou droit. Il sera absent plusieurs semaines, a annoncé jeudi le club espagnol.

Frenkie de Jong stoppé net par une blessure au genou.

«Les examens réalisés sur Frenkie de Jong ont confirmé une rupture du ligament latéral interne du genou droit», a écrit le Barça dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Le club blaugrana précise que le joueur de 29 ans «poursuivra son traitement sous suivi médical durant les prochaines semaines en fonction de son évolution».