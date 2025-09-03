  1. Clients Privés
Des matches délocalisés ? Indignation face à la «trahison» et la «perversion du football»

ATS

3.9.2025 - 14:39

«Une perversion du football» : plusieurs centaines d'organisations de supporters européens se sont opposées mercredi au projet de la Liga et la Serie A de délocaliser deux matches de championnat, en passe d'être tranché par l'UEFA.

Le FC Barcelone ira-t-il bientôt disputer un match de championnat à Miami ?
Le FC Barcelone ira-t-il bientôt disputer un match de championnat à Miami ?
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.09.2025, 14:39

A bas bruit, cette possible première mondiale a franchi plusieurs obstacles pendant l'été, avec l'appui donné par les fédérations espagnole et italienne à la tenue de Villarreal-Barcelone aux Etats-Unis, le 20 décembre à Miami, et d'AC Milan-Côme en Australie, début février 2026 à Perth.

«L'idée de faire traverser des océans aux joueurs, aux staffs, aux supporters et à tous les autres pour un match ‘à domicile’ est absurde, inabordable, et irresponsable sur le plan environnemental», proteste l'association Football Supporters Europe (FSE) dans un texte signé par 423 groupes issus de 25 pays.

LaLiga. Un match du Barça pourrait être délocalisé à Miami

LaLigaUn match du Barça pourrait être délocalisé à Miami

Revendiquant «plus de 3 millions de supporters» représentés, ces organisations craignent qu'un éventuel feu vert de l'UEFA, attendu le 11 septembre, n'ouvre «une boîte de Pandore aux conséquences imprévisibles et irréversibles».

«Chaque club, chaque équipe nationale, chaque groupe de supporters dans le monde risquerait de voir leur équipe être délocalisée à l'autre bout du monde, pour un match ou plus», poursuit leur communiqué.

Séduire «de nouveaux publics»

La rentrée du foot européen voit s'ouvrir une bataille en germe depuis des années, tant les instances cherchent à monétiser le rayonnement mondial de leurs clubs: les Supercoupes d'Espagne comme d'Italie se tiennent déjà en Arabie Saoudite, après de précédentes éditions en Chine, au Maroc, au Qatar et en Libye.

Les championnats et leurs matches aller-retour, coeur de la tradition continentale, résistent encore à cette tendance. Mais la Liga tente depuis 2018 de tenir des rencontres aux Etats-Unis, siège de son partenaire commercial Relevent Sports.

Quant à la Serie A, elle met en avant l'impossibilité d'utiliser le stade de San Siro pour la 24e journée du Championnat d'Italie, puisque la mythique enceinte milanaise accueillera le 6 février la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver.

Football. Un mercato record en Angleterre, moins dépensier ailleurs

FootballUn mercato record en Angleterre, moins dépensier ailleurs

L'argument commercial n'est cependant pas loin: il s'agit aussi de «faire découvrir à de nouveaux publics l'excellence du football italien, renforcer la compétitivité du système et générer des ressources ayant un impact positif sur l'ensemble du mouvement», plaidait l'organisation italienne le 27 août.

Les deux championnats lorgnent les grandes ligues américaines, NFL et surtout NBA, qui délocalise des matches de sa saison régulière depuis 1990 au Japon et 2013 en Europe, et a déjà programmé six rencontres à Berlin, Londres, Manchester et Paris lors des trois prochaines saisons.

La FIFA neutralisée

S'il suffisait jusque-là d'opposer aux délocalisations les règles de la FIFA, l'instance mondiale a lancé le 15 mai dernier un «groupe de travail» pour les réviser – contrainte en ce sens par un accord signé en 2024 avec Relevent pour solder une procédure anticoncurrentielle.

D'où le constat dressé mercredi par le patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin, auprès du journal Politico: «Nous ne sommes pas contents (des projets de délocalisation, ndlr), mais nous avons peu de latitude d'un point de vue juridique si les deux fédérations sont d'accord».

De règlementaire, le sujet est donc devenu politique, avec l'entrée en lice du commissaire européen aux Sports, Glenn Micallef: «Délocaliser des compétitions à l'étranger n'est pas une innovation, c'est une trahison», estimait-il la semaine dernière sur X.

En Espagne, le projet se heurte aussi à l'opposition du syndicat des footballeurs et de tous les capitaines de première division – y compris Villarreal et Barcelone –, qui ont fustigé «le manque de dialogue et d'information» de la Liga.

Enfin, le Real Madrid a dénoncé mi-août un «risque de falsification de la compétition» et de son principe des matches aller-retour : avec ses stars planétaires, Barcelone peut en effet s'attendre à être acclamé à Miami comme s'il jouait à domicile.

