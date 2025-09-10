  1. Clients Privés
«Fiasco», «trahison», «gifle» Future adversaire de la Nati, la Suède sous le feu des critiques

Patrick Lämmle

10.9.2025

La Suède, présente dans le groupe de la Suisse, s’est présentée aux qualifications pour la Coupe du monde de football avec de grandes ambitions. Mais après deux rencontres, le tableau s’est assombri et la presse ne s’est pas montrée tendre envers l'équipe nationale scandinave.

Anthony Elanga et Viktor Gyökeres, stars suédoises en Premier League, ont fait pâle figure.
Anthony Elanga et Viktor Gyökeres, stars suédoises en Premier League, ont fait pâle figure.
Image : Imago

Patrick Lämmle

10.09.2025, 08:45

10.09.2025, 08:48

Après le 2-2 contre la Slovénie en ouverture des qualifications pour la Coupe du monde vendredi, la Suède s'est inclinée 0-2 contre le Kosovo lundi. Dans la presse suédoise, l'équipe est traînée dans la boue après cette défaite.

«L'énorme fiasco de la Suède», titre «Expressen», qui poursuit : «Cette performance a été une trahison. (...) Rarement une équipe nationale suédoise a eu autant de joueurs aussi talentueux, aussi convaincus de ce qu'ils faisaient. Et voilà le résultat ?»

Qualifs Mondial 2026. Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Qualifs Mondial 2026Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Chez «Sportbladet», l'expert Erik Niva évoque une performance honteuse : «Un effondrement qui, compte tenu des circonstances, est presque sans précédent». La légende du football suédois Fredrik Ljungberg est également abasourdie. «C'est absolument épouvantable», déclare-t-il sur «Viaplay».

En Suède, on peine à comprendre pourquoi Alexander Isak, récemment acheté 150 millions d’euros par Liverpool, n'ait été introduit qu'à la 72e minute. Il s'est pourtant montré autant inefficace que son homologue Viktor Gyökeres, recrue phare d'Arsenal. Le journal britannique «Daily Mail» estime que «c'est un retour cauchemardesque pour Alexander Isak».

La Suède fait également les gros titres à l'étranger

«Aftonbladet» a également jeté un coup d’oeil au-delà des frontières nationales. La contre-performance de la Suède a aussi fait les gros titres chez ses voisins. «Un énorme échec ! Ambiance de deuil en Suède», titre le journal finlandais «Ilta-Sanomat», qui parle d'une «gifle». Selon lui, le Kosovo a créé la plus grande surprise des matches de qualifications pour la Coupe du monde.

«La Suède est raillée par tous ses voisins».
«La Suède est raillée par tous ses voisins».
aftonbladet.se

«L'équipe nationale de football suédoise a touché le fond», écrit l'agence de presse norvégienne «NTB» et le journal danois «BT» résume : «La Suède est en difficulté après sa défaite au Kosovo. Après seulement deux matches de qualifications pour la Coupe du monde, la Suède tire la sonnette d'alarme.»

Le sélectionneur pas remis en question

Naturellement, le sélectionneur est également pointé du doigt. Mais le poste de Jon Dahl Tomasson ne semble, pour l’heure, pas en danger. Le patron du football suédois, Kim Källström, a déclaré après le match : «Nous croyons en Jon en tant qu'entraîneur et nous croyons en ces joueurs».

Le monde de la presse semble en revanche avoir perdu la foi. Les Suédois disputeront leur prochain match de qualification le 10 octobre, contre la Suisse, à Solna.

Equipe de Suisse. «J'ai peu d'arguments...» - Murat Yakin n'a aucune raison de changer sa recette

Equipe de Suisse«J'ai peu d'arguments...» - Murat Yakin n'a aucune raison de changer sa recette

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Pierluigi Tami : «Cette équipe de Suisse a une belle énergie»

Pierluigi Tami : «Cette équipe de Suisse a une belle énergie»

Deux matches, 6 points, 7 buts marqués et 0 encaissé : Pierluigi Tami tente d'expliquer le bon début de parcours de la Nati dans les qualifications pour le Mondial 2026.

08.09.2025

