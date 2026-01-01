  1. Clients Privés
Débâcle à la CAN Le Gabon fait le ménage : staff dissous, sélection suspendue, Aubameyang viré !

ATS

1.1.2026 - 15:23

Equipe suspendue, encadrement démis et mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga: l'élimination au premier tour de la CAN passe mal au Gabon.

Keystone-SDA

01.01.2026, 15:23

01.01.2026, 16:13

Le ministre des Sports a annoncé une série de sanctions.

Face à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, la sélection gabonaise s'est inclinée (3-2) mercredi, pour sa troisième défaite en autant de matches de poule.

CAN 2025. Mal engagés, les Ivoiriens se rebellent et terminent premiers du groupe

CAN 2025Mal engagés, les Ivoiriens se rebellent et terminent premiers du groupe

«Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, et de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang», a déclaré le ministre des Sports Simplice-Désiré Mamboula, dans un message diffusé à la télévision gabonaise.

Quelques heures après sa diffusion, la vidéo de cette annonce a été retirée des plateformes officielles du ministère et des canaux numériques de la chaîne, avant d'être republiée jeudi matin.

Aubameyang répond

Le parcours à la CAN de l'équipe nationale avait été examiné en Conseil des ministres mercredi soir. «C'est une part de l'identité nationale qui s'en trouve fragilisée», avait déclaré lundi Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, des propos relayés dans un communiqué officiel paru mercredi soir.

«L'équipe nationale met en évidence deux problématiques majeures: l'absence de méthode et la dispersion des ressources, a-t-il précisé. Le président a promis «des décisions fortes et structurantes» pour «rétablir la rigueur, la responsabilité et l'ambition dans la gouvernance du sport national».

CAN 2025. Un Cameroun diminué mais indomptable face au Gabon

CAN 2025Un Cameroun diminué mais indomptable face au Gabon

Sur X, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu aux critiques dans un tweet. «Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis», a-t-il écrit, en réponse à quelqu'un qui lui demandait si c'était lui le problème.

L'attaquant, victime d'une gêne à la cuisse gauche, avait été remis à disposition de son club l'Olympique de Marseille avant même la dernière rencontre de la CAN contre la Côte d'Ivoire.

