Sous une chaleur étouffante à Philadelphie, l'équipe de France, emmenée par des attaquants en état de grâce, va tenter samedi (23h, heure suisse) de franchir l'obstacle du Paraguay pour atteindre les quarts de finale du Mondial 2026.

Les troupes de Didier Deschamps ont jusqu'ici enchanté le tournoi en survolant le groupe I de main de maître (trois victoires en trois matches) avant une démonstration de force en 16e de finale face à la Suède (3-0). De quoi effrayer leurs adversaires.

Avec aux manettes la superstar Kylian Mbappé, buteur inarrêtable (6 buts), et Michael Olise, génial créateur, secondés par le Ballon d'Or Ousmane Dembélé (4 réalisations), les Français ont déjà marqué de leur empreinte cette Coupe du monde. Il s'agit donc de ne pas rater un rendez-vous largement à leur portée avant d'entrer enfin dans le dur au prochain tour en se frottant au vainqueur de Maroc-Canada.

Les Paraguayens, qui ont créé la première sensation de la compétition en sortant l'Allemagne aux tirs au but (1-1 ap, 4-3 tab), n'ont pas sur le papier les ressources pour enrayer la formidable machine française et l'empêcher de poursuivre sa route vers un troisième sacre. Mais les Bleus peuvent tout de même s'attendre à des secousses contre l'Albirroja, bien décidée à ne pas se laisser marcher facilement sur les pieds.

Comme lors du fameux 8e de finale de l'édition 1998, conclu par le but en or de Laurent Blanc en prolongation (1-0), le Paraguay, rompu au combat et à l'art de défendre, va dresser un mur devant les Tricolores avec la ferme intention de rendre la partie irrespirable. Deschamps, le capitaine des champions du monde 98, a souvent répété qu'il n'évoquait jamais ses souvenirs avec ses hommes. Mais il sait très bien à quel genre de scénario il risque d'être confronté.

Canicule et orages

«J'espère que ce sera moins dur (qu'en 1998, ndlr). Ils s'accrochent, défendent bien et vont jouer leur chance à fond», a-t-il déclaré mardi à l'issue du succès face aux Suédois. Les Bleus connaissent également la problématique qu'ils seront amenés à résoudre.

«C'est une équipe qui défend beaucoup. Ils vont mettre beaucoup de coups. Mais ça reste une équipe de ballon, on l'a vu contre l'Allemagne (en 16e de finale, ndlr)», a estimé jeudi l'attaquant Bradley Barcola, qui devrait de nouveau accompagner en attaque le trio magique Mbappé-Olise-Dembélé, tandis que Jules Koundé se méfie d'une «équipe accrocheuse».

«Elle a aussi des qualités pour jouer, sortir et exploiter les contre-attaques. Ils ont des joueurs pour. On s'attend à un match difficile et il va falloir qu'on soit là dans les duels et imposer notre jeu», a ajouté le défenseur du FC Barcelone.

La canicule qui sévit actuellement sur la moitié est des Etats-Unis sera aussi une donnée fondamentale de la rencontre. Le thermomètre devrait grimper à 36° au moment du coup d'envoi à 17h (23h en France) avec un fort taux d'humidité. Les orages pourraient également venir perturber les débats. Une situation que la France a déjà eu à subir, le 22 juin dans la même enceinte face à l'Irak au premier tour (3-0), le match ayant été interrompu à la mi-temps durant plus de deux heures.

Ce contexte pourrait-il niveler l'affrontement? Le Paraguay, qui s'appuie sur son gardien Orlando Gill, héroïque contre les Allemands au cours de la séance des tirs au but, et le milieu de Strasbourg Julio Enciso, espère en tout cas tirer profit de chaque aléa pour contrecarrer les assauts bleus. Mais pour un groupe en mission et soudé autour de son sélectionneur, récemment endeuillé par le décès de sa mère et engagé dans sa dernière campagne, il n'est pas envisageable que l'aventure s'arrête de si tôt.