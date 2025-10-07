  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Gattuso, «le cœur brisé» par Gaza, mais pas question de forfait

ATS

7.10.2025 - 21:58

Le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a déclaré mardi que le conflit à Gaza lui «brisait le coeur». Mais son équipe ne peut pas déclarer forfait contre Israël la semaine prochaine dans le cadre des qualifications au Mondial 2026.

Keystone

Keystone-SDA

07.10.2025, 21:58

La Nazionale jouera samedi soir à Tallinn contre l'Estonie mais tous les yeux sont tournés vers le match suivant, mardi prochain contre Israël en Italie, où la mobilisation en faveur des Palestiniens a pris de l'ampleur et où ont été lancés des appels à l'annulation de cette rencontre.

«Nous savons que nous devons jouer ce match, sinon nous perdrions 3-0 (réd: sur tapis vert). Mais je vais le redire: c'est très triste de voir ce qui arrive à ces gens innocents, à ces enfants, cela brise le coeur de voir tout cela», a déclaré Gattuso mardi à la presse.

L'Italie a été le théâtre le week-end dernier de manifestations parmi les plus massives en Europe contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, lancée à la suite des attaques du Hamas le 7 octobre 2023 et entrée dans sa troisième année.

Des manifestations

Vendredi, à l'occasion d'une journée d'action en soutien aux Palestiniens, des manifestants ont convergé vers le centre d'entraînement de la sélection italienne à Florence pour réclamer que ce match soit annulé.

D'autres manifestations sont annoncées mardi prochain à Udine, où aura lieu le match contre l'équipe nationale d'Israël. Un important dispositif de sécurité sera déployé autour de ce match, pour lequel les billets se vendent mal.

«L'ambiance ne sera pas sereine, parce qu'il y aura 10'000 personnes à l'extérieur du stade et 5000 à 6000 à l'intérieur», a anticipé le sélectionneur des Azzurri. «Nous voulons nous qualifier pour la Coupe du monde et j'aurais préféré jouer ce match à domicile devant un public enthousiaste comme ce fut le cas il y a un mois à Bergame (lors de la victoire 5-0 face à l'Estonie)», a-t-il poursuivi.

L'Italie veut rejouer une Coupe du monde

L'Italie, absente des deux dernières éditions de la Coupe du monde, en 2018 puis 2022, occupe la deuxième place du groupe I avec 9 points, à égalité avec Israël et à six longueurs du leader, la Norvège.

Seule la première place assure une qualification directe pour le Mondial 2026, que co-organiseront les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Les seconds de chaque groupe devront en passer par des barrages.

