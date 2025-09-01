Le nouveau sélectionneur de l'Italie Gennaro Gattuso est «remonté comme un coucou» avant ses deux premiers matches à la tête de la Nazionale en éliminatoires pour le Mondial 2026, vendredi face à l'Estonie et trois jours plus tard contre Israël.

Gennaro Gattuso est «remonté comme un coucou» avant ses deux premiers matches à la tête de la Nazionale. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Interrogé lundi en conférence de presse sur son état d'esprit avec ses débuts aux commandes de la Nazionale, Gattuso a répondu: «Je suis remonté comme un coucou». «Je le suis depuis le premier jour, je ressens aussi le poids de mes responsabilités parce que j'ai porté ce maillot, mais on fera le bilan à la fin. Une chose est sûre, je n'ai pas peur», a insisté l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan et de la sélection.

«Prenons les matches les uns après les autres en pensant à bien faire les choses. Notre histoire montre que nous n'avons pas beaucoup remporté de matches avec une cascade de buts», a poursuivi le champion du monde 2006, avant d'affronter l'Estonie, 126e au classement Fifa, qui n'a empoché qu'un seul point en quatre matches dans ces qualifications.

«Sur le terrain avec autorité et fierté»

«Nous devons entrer sur le terrain avec autorité et fierté, mais nous ne pouvons pas penser à ce match avec l'objectif de marquer les plus de buts possible», a prévenu «Rino». Gattuso, dont la carrière d'entraîneur était jusque là sans éclat, a succédé en juin à Luciano Spalletti, licencié après la déroute de l'Italie à Oslo (3-0) en ouverture de sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026.

L'Italie est troisième du groupe I avec trois points, à neuf longueurs de la Norvège qui a disputé deux matches de plus. Le pays qui terminera en tête de ce groupe sera qualifié directement pour la prochaine Coupe du monde, son dauphin devant passer par les barrages, étape qui a été fatale à la Nazionale pour les Coupes du monde 2018 et 2022.