Gennaro Gattuso a été nommé mardi entraîneur de la Lazio de Rome en remplacement de Maurizo Sarri. L'ancien international italien rebondit après avoir échoué à qualifier l'Italie pour le Mondial 2026.

Gennaro Gattuso reste sur un échec cuisant à la tête de la sélection italienne.

«La Lazio annonce avoir confié le poste d'entraîneur principal de l'équipe première à M. Gennaro Gattuso. Le club accueille avec satisfaction le nouvel entraîneur, convaincu que son expérience, son professionnalisme et sa détermination pourront contribuer à atteindre ses objectifs sportifs», a indiqué la Lazio dans son communiqué.

Gattuso, 48 ans, va retrouver la Serie A, dont il fut, comme joueur, une figure marquante sous le maillot de l'AC Milan entre 1999 et 2012 avec notamment deux titres de champion d'Italie (2004, 2011) et deux sacres en Ligue des champions (2003, 2007).

Un passage à Sion

Sa carrière d'entraîneur n'a pour l'instant pas atteint les mêmes sommets: le champion du monde 2006 a notamment entraîné sans faire d'étincelles son club de coeur, entre novembre 2017 et mai 2019, Naples, entre décembre 2021 et mai 2023, et Marseille, de septembre 2023 à février 2024. Il a également été l'éphémère entraîneur joueur de Sion en 2013.

Il a repris quelques couleurs aux commandes de l'Italie, avec six victoires en sept matches en qualifications pour le Mondial-2026, avant une terrible désillusion, en finale des barrages européens contre la Bosnie-Herzégovine (1-1 a.p., 4 tab à 1) le 31 mars, qui a privé la Nazionale d'une troisième phase finale de Coupe du monde consécutive. Dans la foulée, il a démissionné de son poste de sélectionneur qu'il occupait depuis juin 2025.

La Lazio pas au mieux

Gattuso, réputé quand il était joueur pour son agressivité et sa rage de vaincre, va prendre les commandes d'un club qui a perdu contact avec les autres cadors de la Serie A. La Lazio a terminé à la 9e place du dernier Championnat d'Italie et n'a pas pesé lourd en finale de la Coupe d'Italie, contre l'Inter Milan.

Ses supporters ont boycotté plusieurs des matches à domicile pour protester contre les manques d'ambition et d'investissement financier du président et propriétaire Claudio Lautito.

Depuis 2024, la Lazio a changé trois fois d'entraîneur, avec Marco Baroni (2024-25), Maurizio Sarri, revenu pour une saison après avoir quitté le club en 2024, et maintenant Gattuso.