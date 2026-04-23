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Football L'Arabie saoudite a trouvé le successeur d'Hervé Renard

ATS

23.4.2026 - 23:13

Le Grec Georgios Donis a été nommé jeudi sélectionneur de l'Arabie saoudite. Il remplace le Français Hervé Renard qui a été démis de ses fonctions moins de deux mois avant le Mondial, a annoncé la fédération saoudienne.

L'entraîneur Giorgios Donis au bord du terrain (archives).
L'entraîneur Giorgios Donis au bord du terrain (archives).
imago/VI Images

Keystone-SDA

23.04.2026, 23:13

23.04.2026, 23:26

Familier du championnat saoudien, où il dirigeait jusqu'à présent le club d'Al-Khaleej, le technicien de 56 ans est engagé jusqu'en juillet 2027, a précisé la fédération sur le réseau social X/Twitter.

Football. Hervé Renard licencié par l'Arabie saoudite à deux mois du Mondial

FootballHervé Renard licencié par l'Arabie saoudite à deux mois du Mondial

Son nom était souvent cité pour prendre la suite d'Hervé Renard, licencié le 17 avril alors même que les «Faucons verts» sont parvenus sous sa direction à se qualifier pour une septième phase finale de Coupe du monde, la troisième d'affilée, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, Canada et Mexique. L'Arabie saoudite y affrontera l'Espagne, l'Uruguay et le Cap-Vert au sein du groupe H.

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