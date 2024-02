Cristiano Ronaldo (39 ans) a été suspendu pour un match. Le Portugais a été sanctionné pour avoir «provoqué» avec un geste obscène les supporters de l'équipe adverse dimanche en championnat.

Après la victoire 3-2 de son club d'Al- Nassr contre Al-Shabab, l'attaquant portugais s'était tourné vers les supporters adverses, qui avaient scandé le nom de Lionel Messi tout au long de la rencontre, puis il leur avait tendu l'oreille et avait effectué un mouvement obscène avec sa main droite. Cela avait poussé les dirigeants d'Al- Shabab à déposer une plainte.

«Ronaldo a violé l'article (57-1) du règlement de discipline et d'éthique et a été suspendu pour un match parmi tous les matches officiels auxquels il a le droit de participer», a indiqué le Comité de discipline et d'éthique dans un communiqué. Cet article sanctionne toute «provocation» du public durant un match.

Un geste choquant

Le joueur s'est également vu infliger une amende de 10'000 riyals saoudiens (environ 2400 euros) et le versement de 20'000 riyals (4800 euros) à Al-Shabab pour couvrir les coûts de la procédure. Cette décision ne peut pas faire l'objet d'un appel.

Le geste du quintuple ballon d'or a fait couler beaucoup d'encre dans le royaume conservateur du Golfe, où il a été qualifié de choquant par certains commentateurs. Ronaldo avait déjà fait parler de lui le 9 février, après la défaite d'Al-Nasr contre Al-Hilal, lorsqu'il avait glissé un maillot lancé par les supporters adverses dans son short, avant de le relancer dans les tribunes.

AFP