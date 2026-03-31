«L'Iran sera à la Coupe du monde» a déclaré mardi à l'AFP Gianni Infantino en marge d'un match amical près d'Antalya. La sélection disputera comme prévu ses matches du 1er tour aux Etats-Unis.

Gianni Infantino défend la présence de l'Iran à la Coupe du monde, malgré le conflit avec les États-Unis. sda

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«On est là pour ça. On se réjouit parce que c'est une très, très forte équipe, je suis très content», a ajouté le président de la FIFA à la mi-temps de ce match de l'Iran contre le Costa Rica. «J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur, donc tout va bien», a-t-il poursuivi, précisant que «les matches seront où ils doivent être, selon le tirage au sort», rejetant la demande de l'Iran de disputer ses premières rencontres au Mexique suite à la guerre au Moyen-Orient.

D'après le calendrier officiel du Mondial, l'Iran doit disputer son premier tour sur le sol des Etats-Unis, co-organisateurs du tournoi avec le Mexique et le Canada. Après la Nouvelle-Zélande (16 juin) et la Belgique (21 juin) à Los Angeles, la sélection iranienne doit jouer contre l'Egypte à Seattle (27 juin).

Rappelons que mi-mars, le patron de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, avait indiqué «être en négociations avec la FIFA pour que les matches de l'Iran (...) se déroulent au Mexique» et non sur le sol américain, comme prévu jusqu'ici. «Nous boycottons les États-Unis, (...) pas la Coupe du monde», avait-il également déclaré.