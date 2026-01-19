Gianni Infantino fulmine : «C’est inadmissible, déplorable»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Finale de la CAN chaotique Gianni Infantino fulmine : «C’est inadmissible, déplorable»

Nicolas Larchevêque

19.1.2026

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a condamné lundi «des scènes inacceptables» lors de la finale de la CAN, mettant en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain plusieurs minutes en plein match.

Gianni Infantino, ici avec l’arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambo, a condamné les incidents qui ont émaillé la finale de la CAN.
Gianni Infantino, ici avec l’arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambo, a condamné les incidents qui ont émaillé la finale de la CAN.
IMAGO/DeFodi Images

Agence France-Presse

19.01.2026, 10:01

19.01.2026, 10:37

Le Sénégal a remporté la finale de la CAN face au Maroc à l'issue de la prolongation (1-0) au cours d'une partie qui a sombré dans le chaos le plus total à Rabat. Un pénalty sifflé en faveur du pays-hôte à la fin du temps règlementaire, juste après un but refusé au Sénégal, a entraîné le départ du terrain d'une partie de l'équipe sénégalaise.

CAN 2025. Le Sénégal sacré au terme d’une finale totalement ahurissante !

CAN 2025Le Sénégal sacré au terme d’une finale totalement ahurissante !

Les tensions ont gagné les tribunes où les supporters des Lions de la Teranga ont tenté d'envahir le terrain pendant près de 15 minutes, même lorsque Brahim Diaz s'apprêtait à tirer son pénalty, finalement raté, et ont été difficilement contenus dans une bagarre générale par les stadiers, secondés par les forces de l'ordre.

«Nous condamnons fermement le comportement (...) de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière», a déclaré Infantino dans un communiqué transmis à l'AFP.

Finale de la CAN chaotique. «L'image qu’on a donné de l'Afrique, c'est honteux»

Finale de la CAN chaotique«L'image qu’on a donné de l'Afrique, c'est honteux»

«Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l’essence même du football», a poursuivi le président la Fédération internationale de football.

«Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd’hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire», a-t-il également écrit. Gianni Infantino a aussi appelé «les instances disciplinaires compétentes de la CAF (Confédération africaine de football, ndlr)» à prendre «les mesures appropriées».

CAN 2025. Vives tensions : après la finale, des journalistes en viennent presque aux mains

CAN 2025Vives tensions : après la finale, des journalistes en viennent presque aux mains

CAN 2025 : le Sénégal triomphe du Maroc dans une finale chaotique

CAN 2025 : le Sénégal triomphe du Maroc dans une finale chaotique

Le rêve de victoire à domicile à la CAN s’est effondré en finale pour le Maroc. A Rabat, les Marocains se sont inclinés 1-0 ap face au Sénégal au terme d’un match au scénario presque irréel.

19.01.2026

Les plus lus

Un supporter du FC Sion perd la vie en plein match de Super League
Trump se tire-t-il une balle dans le pied avec le pétrole vénézuélien ?
«L'image qu’on a donné de l'Afrique, c'est honteux»
Gianni Infantino fulmine : «C’est inadmissible, déplorable»
À 85 ans, une retraitée comparaît pour un billet de chien manquant