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Jusqu’à 2 millions de dollars Gianni Infantino se défend sur le prix des billets au Mondial

ATS

6.5.2026 - 13:41

Gianni Infantino s'est défendu mercredi des accusations sur les prix des billets pour la Coupe du monde. Le patron de la FIFA a soutenu que l'instance devait s'adapter au marché américain, qui autorise la revente de tickets sans plafonnement.

Gianni Infantino s'est défendu des accusations sur les prix des billets pour la Coupe du monde.
Gianni Infantino s'est défendu des accusations sur les prix des billets pour la Coupe du monde.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

06.05.2026, 13:41

La FIFA est sous le feu des critiques concernant les prix des billets pour assister aux matches du Mondial (11 juin-19 juillet), aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. L'organisation Football Supporters Europe (FSE) a ainsi accusé la Fédération internationale «d'extorsion» et de «trahison monumentale». Et le site de revente de la FIFA n'a pas calmé les critiques en mettant en vente la semaine passée quatre billets pour la finale au prix de deux millions de dollars chacun.

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Explosion des prix

«Si certaines personnes mettent en vente sur le marché secondaire des billets pour la finale à deux millions de dollars, premièrement, cela ne signifie pas que ces billets coûtent deux millions de dollars», a souligné M. Infantino, qui s'exprimait lors d'une conférence à Beverly Hills (Californie). «Et deuxièmement, cela ne signifie pas que quelqu'un achètera ces billets!»

«Et, si quelqu'un achète un billet pour la finale à deux millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot-dog et un Coca-Cola pour m'assurer qu'il passe un excellent moment», a-t-il ajouté. Selon des groupes de supporters, les billets les plus chers pour la finale du Mondial 2022 au Qatar étaient vendus environ 1'600 dollars. Ceux pour la finale du Mondial nord-américain coûtent environ 11'000 dollars.

Une augmentation «justifiée»

Mais pour M. Infantino, cette forte augmentation des prix est justifiée: «Nous devons tenir compte du marché, nous évoluons dans le pays où le marché du divertissement est le plus développé au monde. Nous devons donc appliquer les tarifs du marché».

Le patron de la FIFA a aussi rappelé que 25% des billets pour la phase de groupe coûtaient moins de 300 dollars. Et les prix des tickets ne refroidissent pas les ardeurs: la FIFA a reçu plus de 500 millions de demandes de billets, contre 50 millions pour les deux précédents Mondiaux combinés. L'intégralité des 104 matches de l'édition 2026 sont d'ores et déjà annoncés à guichets fermés.

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