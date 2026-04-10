A la tête de la FIFA depuis dix ans, Gianni Infantino pourra être réélu une dernière fois en 2027. Il peut en tout cas compter sur le soutien sans faille de la fédération sud-américaine.

La réélection de Gianni Infantino à la tête de la FIFA en 2027 devrait être une simple formalité. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Conseil de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) s'est prononcé jeudi à l'unanimité en faveur du président sortant, si celui-ci devait se présenter pour un nouveau mandat. «Merci beaucoup pour votre engagement sans faille en faveur du développement du football sud-américain et pour votre leadership mondial», a déclaré le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez.

Infantino a succédé à Sepp Blatter en 2016 et a été réélu à deux reprises sans adversaire. Comme ses trois premières années et demie à la tête de la FIFA ne sont pas prises en compte, Infantino pourra se présenter à nouveau en 2027 pour un dernier mandat de quatre ans. Le dirigeant de 56 ans doit encore confirmer officiellement son intention de se présenter, ce qui ne fait que peu de doute.

Aucun adversaire en vue

La Conmebol s'était prononcée l'année dernière en faveur d'un passage de 48 à 64 équipes pour la Coupe du monde 2030, une proposition à laquelle la FIFA n'est pas fermée. L'édition centenaire de la compétition doit se dérouler en Espagne, au Portugal et au Maroc, avec des matches prévus en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.

Gianni Infantino fait régulièrement l'objet de critiques de la part du public, notamment en raison de sa proximité avec le président américain Donald Trump. Toutefois, dans le monde du ballon rond, rares sont ceux à exprimer publiquement leur opposition au Valaisan, qui n'a d'ailleurs aucun adversaire crédible en vue de la prochaine l'élection.