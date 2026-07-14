Avant le sprint final de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino a accordé une interview exclusive à blue Sport. Bilan aux trois quarts du tournoi, passage à 48 équipes, pauses fraîcheur, prix des billets... le président de la FIFA a passé en revue les principaux sujets de ce Mondial. Et à en croire le Haut-Valaisan de 56 ans, tout roule dans le meilleur des mondes.

Élu à la présidence de la FIFA le 26 février 2016, quelques jours après la démission de Sepp Blatter dans le sillage du vaste scandale de corruption qui a secoué l'instance, Gianni Infantino dirige le football mondial depuis plus de dix ans. Le Haut-Valaisan a notamment lancé la Coupe du monde à 48 équipes et la nouvelle Coupe du monde des clubs.

Son mandat a toutefois été marqué par plusieurs controverses. Ces derniers mois, sa proximité affichée avec le président américain Donald Trump, dans le cadre de cette Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, lui a notamment valu de nombreuses critiques. Plusieurs fédérations et observateurs lui reprochent également une concentration croissante des pouvoirs au sein de la FIFA, ainsi qu'une commercialisation toujours plus poussée des compétitions.