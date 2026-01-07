  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Double Ballon d'Or Grand nom du foot anglais, Kevin Keegan se bat contre un cancer

ATS

7.1.2026 - 20:27

L'ancien capitaine et ex-sélectionneur de l'Angleterre Kevin Keegan (74 ans) suit un traitement contre un cancer récemment diagnostiqué. Sa famille l'a annoncé dans un communiqué diffusé mercredi.

Kevin Keegan, ici en 2007, est traité pour un cancer.
Kevin Keegan, ici en 2007, est traité pour un cancer.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.01.2026, 20:27

07.01.2026, 20:47

«Kevin Keegan a récemment été admis à l'hôpital pour un examen approfondi après des symptômes abdominaux persistants. Ces examens ont révélé un cancer, pour lequel Kevin va suivre un traitement», explique le texte relayé par Newcastle, un de ses anciens clubs.

«King Kev. Nous sommes à tes côtés à chaque instant. Nous te souhaitons un rétablissement complet et rapide», ont écrit les «Magpies» sur X.

Le double Ballon d'or (1978, 1979) a été l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération, au fil d'une carrière accomplie principalement à Liverpool, club avec lequel il a été sacré champion d'Europe en 1977, Hambourg en Allemagne et Newcastle.

Celui qui était surnommé «King Kev» a marqué 21 buts et disputé 63 matches en équipe d'Angleterre, qu'il a dirigée plus tard brièvement comme sélectionneur (1999-2000). Il a lancé sa carrière d'entraîneur sur le banc de Newcastle (1992-1997), manquant de peu le titre à l'issue de la saison 1995/1996, et a aussi dirigé les équipes de Fulham et Manchester City.

Les plus lus

Mystère autour d’un décès : «Son corps ne présentait aucune trace de brûlure»
Léon XIV convoque les cardinaux du monde entier
Le gouvernement américain «déclare la guerre» à la malbouffe
Etats-Unis : un policier de l'immigration abat une femme
Incendies en Patagonie : 3000 touristes évacués
Le nombre de blessés diminue dans les hôpitaux suisses