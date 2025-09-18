  1. Clients Privés
Football Grande annonce en vue autour de l’avenir de Lionel Messi

Nicolas Larchevêque

18.9.2025

L'Inter Miami et Lionel Messi se sont entendus pour prolonger le contrat de la star argentine au sein du club de la ligue nord-américaine (MLS), selon une source proche du dossier contactée par l'AFP mercredi soir.

Lionel Messi devrait poursuivre l’aventure à l’Inter Miami.
Lionel Messi devrait poursuivre l’aventure à l’Inter Miami.
KEYSTONE

Agence France-Presse

18.09.2025, 09:24

Cette prolongation garantirait à Messi, 38 ans, de rester actif alors que se profile la Coupe du monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique (11 juin-19 juillet).

Les préparatifs pour l'annonce officielle sont en cours et celle-ci devrait avoir lieu dans les deux prochaines semaines, une fois les derniers détails réglés, a précisé cette source à l'AFP.

Émotion en Argentine. En larmes, Lionel Messi fait ses adieux à «son pays, son peuple»

Émotion en ArgentineEn larmes, Lionel Messi fait ses adieux à «son pays, son peuple»

