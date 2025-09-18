L'Inter Miami et Lionel Messi se sont entendus pour prolonger le contrat de la star argentine au sein du club de la ligue nord-américaine (MLS), selon une source proche du dossier contactée par l'AFP mercredi soir.

Lionel Messi devrait poursuivre l’aventure à l’Inter Miami. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Cette prolongation garantirait à Messi, 38 ans, de rester actif alors que se profile la Coupe du monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique (11 juin-19 juillet).

Les préparatifs pour l'annonce officielle sont en cours et celle-ci devrait avoir lieu dans les deux prochaines semaines, une fois les derniers détails réglés, a précisé cette source à l'AFP.