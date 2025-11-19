Granit Xhaka hué au Kosovo : «Ça fait mal pour être honnête»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 Granit Xhaka hué au Kosovo : «Ça fait mal pour être honnête»

Nicolas Larchevêque

19.11.2025

Granit Xhaka a été hué par le public kosovar mardi lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Des sifflets qui ont surpris et déçu le capitaine de la Nati d'origine kosovare.

Malgré les sifflets, Granit Xhaka est sorti sous de nombreux applaudissements.
Malgré les sifflets, Granit Xhaka est sorti sous de nombreux applaudissements.
KEYSTONE

Nicolas Larchevêque

19.11.2025, 09:37

19.11.2025, 10:48

Mardi soir à Pristina, l’équipe de Suisse a composté son billet pour la Coupe du monde de football 2026 en allant obtenir le nul (1-1) face au Kosovo. Mais malgré cette sixième qualification d’affilée pour un Mondial, Granit Xhaka s’est présenté devant la presse avec des sentiments contradictoires.

Qualifs Mondial 2026. Cap sur l’Amérique du Nord : la Nati décroche son ticket !

Qualifs Mondial 2026Cap sur l’Amérique du Nord : la Nati décroche son ticket !

Si le capitaine de la Nati s’est dit «heureux» et «très fier» de son équipe après une campagne réussie et une année sans défaite, il a en revanche été touché sur le plan personnel. Et pour cause, ce dernier a été conspué par le public kosovar à chaque ballon touché en début de match.

«Ça fait partie du jeu»

Des sifflets qui ont étonné le milieu de 34 ans, de coutume adulé dans son pays d’origine. «J'ai aussi été surpris. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais, surtout ici, chez moi. Ça fait mal pour être honnête. Mais je dois l'accepter. Apparemment, tout le monde n'a pas apprécié. Ça fait partie du jeu», a reconnu Xhaka au micro de la «SRF».

Kosovo - Suisse. Découvrez les notes des joueurs de la Nati

Kosovo - SuisseDécouvrez les notes des joueurs de la Nati

Cet accueil tumultueux fait sans doute suite à ses déclarations tenues quelques jours avant la rencontre au sujet des binationaux Leon Avdullahu et Albian Hajdari, qui ont récemment choisi le Kosovo aux dépens de la Suisse. Dans un entretien au «Blick», Xhaka avait notamment remis en doute la capacité des deux joueurs de devenir titulaires en équipe de Suisse dans les prochaines années au vu de la forte concurrence.

Photo avec Hajdari et Avdullahu

Mais malgré ses propos, l’image du joueur de Sunderland ne devrait pas être davantage égratignée dans l’État des Balkans. Remplacé à la 76e minute, Granit Xhaka a ainsi quitté le terrain sous de nombreux applaudissements.

De plus, Hajdari et Avdullahu ont posté dans la nuit de mardi à mercredi une photo en compagnie du Bâlois en story de leur compte Instagram. Le tout accompagné d’un message d’apaisant : «Nous sommes un !»

Breel Embolo. «On est qualifiés et on n'a pas trop énervé les Kosovars»

Breel Embolo«On est qualifiés et on n'a pas trop énervé les Kosovars»

Sur le même thème

Pierluigi Tami : «Un bon mélange entre jeunesse et expérience»

Pierluigi Tami : «Un bon mélange entre jeunesse et expérience»

Le directeur des Équipes de Suisse masculines de football est content de la qualification de la Nati pour la Coupe du monde 2026, mais aussi de la relève avec la formation M17.

19.11.2025

Les plus lus

Que peut-on attendre d'une publication du dossier Epstein ?
«Tais-toi la truie» - Donald Trump pète les plombs !
«Ça me fait mal au cul, mais merci et vive la mairie de Paris»
«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse
Granit Xhaka hué au Kosovo : «Ça fait mal pour être honnête»