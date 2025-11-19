Granit Xhaka hué au Kosovo : «Ça fait mal pour être honnête»

Granit Xhaka a été hué par le public kosovar mardi lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Des sifflets qui ont surpris et déçu le capitaine de la Nati d'origine kosovare.

Malgré les sifflets, Granit Xhaka est sorti sous de nombreux applaudissements. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque Nicolas Larchevêque

Mardi soir à Pristina, l’équipe de Suisse a composté son billet pour la Coupe du monde de football 2026 en allant obtenir le nul (1-1) face au Kosovo. Mais malgré cette sixième qualification d’affilée pour un Mondial, Granit Xhaka s’est présenté devant la presse avec des sentiments contradictoires.

Si le capitaine de la Nati s’est dit «heureux» et «très fier» de son équipe après une campagne réussie et une année sans défaite, il a en revanche été touché sur le plan personnel. Et pour cause, ce dernier a été conspué par le public kosovar à chaque ballon touché en début de match.

«Ça fait partie du jeu»

Des sifflets qui ont étonné le milieu de 34 ans, de coutume adulé dans son pays d’origine. «J'ai aussi été surpris. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais, surtout ici, chez moi. Ça fait mal pour être honnête. Mais je dois l'accepter. Apparemment, tout le monde n'a pas apprécié. Ça fait partie du jeu», a reconnu Xhaka au micro de la «SRF».

Cet accueil tumultueux fait sans doute suite à ses déclarations tenues quelques jours avant la rencontre au sujet des binationaux Leon Avdullahu et Albian Hajdari, qui ont récemment choisi le Kosovo aux dépens de la Suisse. Dans un entretien au «Blick», Xhaka avait notamment remis en doute la capacité des deux joueurs de devenir titulaires en équipe de Suisse dans les prochaines années au vu de la forte concurrence.

Photo avec Hajdari et Avdullahu

Mais malgré ses propos, l’image du joueur de Sunderland ne devrait pas être davantage égratignée dans l’État des Balkans. Remplacé à la 76e minute, Granit Xhaka a ainsi quitté le terrain sous de nombreux applaudissements.

De plus, Hajdari et Avdullahu ont posté dans la nuit de mardi à mercredi une photo en compagnie du Bâlois en story de leur compte Instagram. Le tout accompagné d’un message d’apaisant : «Nous sommes un !»

Ne jemi një! ❤️



Albian Hajdari via IG 🤔 pic.twitter.com/WjXkpEAggk — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) November 18, 2025

